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他坐靠窗拒絕換位夾中間 機上女子變臉用外語辱罵「這個混蛋」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因為不肯跟旁邊的夫妻換座位，遭對方用外語罵「混蛋」。示意圖，圖片來源／ingimage
男子因為不肯跟旁邊的夫妻換座位，遭對方用外語罵「混蛋」。示意圖，圖片來源／ingimage

搭乘大眾運輸明明已經先劃好位卻遇到有乘客來要求換座位，該怎麼辦？國外一名網友近期在論壇上發文表示，他遇見一對夫妻來跟他要求換位置，男子拒絕以後就聽見對方用外語罵他「混蛋」，讓他決定上網發文尋求其他網友意見。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的男子在知名論壇Reddit上發文表示，日前他搭飛機時本來被排在靠窗的座位上，旁邊兩個位置則坐了一對夫妻，整趟飛行長達11小時。

一開始是妻子坐在中間位置，丈夫坐在走道位置，但妻子轉過來跟男子說：「你可以當個貼心的人跟我換位置嗎？我坐中間很不舒服」。男子詢問女子兩人的身份，女子說旁邊的人是她丈夫，於是男子表示他不想坐在夫妻的中間，但他可以跟她先生換位置，從靠窗的位置坐到靠走道的位置上。

但是男子都已經提議這麼做了，女子卻還是不滿意。她說她丈夫永遠不可能坐在中間或靠窗的位置，所以又再次要求男子跟她換位置。想不到男子拒絕以後，女子就轉過去對丈夫用外語說：「這個混蛋不肯換位置，所以你要跟我換位置」，正巧男子學過這個語言，所以聽得一清二楚。

他在發文中詢問，自己拒絕跟對方換位置是不是真的很過分，不少網友都站在男子這邊支持他。有網友就說他本來就沒有義務要換位置，也有人表示，如果這對夫妻不想做那樣的位置就應該提早劃位。

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