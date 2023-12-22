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影／特斯拉「全車結凍」車主開不了車門 網友笑翻：使用前先解凍

聯合新聞網／ 綜合報導
塞薩伊的車門因為天寒結凍導致打不開。圖擷自每日郵報
塞薩伊的車門因為天寒結凍導致打不開。圖擷自每日郵報

天氣越來越冷變冷，美國馬里蘭州的氣溫更是掉到個位數。當地一名特斯拉車主日前準備牽車時，就發現自己的車門手把被「冰封」結凍，導致她根本開不了車門。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，車主塞薩伊（Khadijah Ceesay）將自己的經歷拍成影片分享到TikTok，短短幾天就有將近2百萬次點閱率。影片中可以看見她的車外層覆蓋了一層霜，本來應該用手指輕壓門把右側，就能讓門把左側突起開門，但是影片中門把疑似「結凍」了，不管她多大力按壓，都是一動也不動。

塞薩伊在影片中無奈地笑說，真的沒想過這種事會發生，她趕著要去上班，不知道該怎麼辦，影片上還打上：「特斯拉給我出來解釋」的字樣。幸好後來她試著打開後車廂，終於從後車廂爬進車子裡。

@khadijahxceesay

It’s too early for this! How is my car frozen. #tesla #winter #fyp #senegalaise_tik_tok #senegalaise_tik_tok

♬ original sound - khadijah Ceesay

不少網友留言開玩笑說：「你使用前要先解凍啊」、「我坐在我的車裡裡面笑你」、「所以買特斯拉要先買車庫啊」。但其實特斯拉針對這樣的情形已經提出解方。

特斯拉的車主使用手冊指出，這款平面手把通常是搭載在Model Y和Model 3的車型。特斯拉有一項冬季設定，只要開啟就不會發生類似情形；如果真的遇到門把結冰，車主也可以用App解鎖。

特斯拉 TikTok

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