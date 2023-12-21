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新娘爸牽女兒走紅毯 掉褲子露白內褲讓全場賓客好尷尬
美國紐澤西州一名新娘日前在父親的陪伴下走上紅毯，本來應該是浪漫又溫馨的婚禮，卻因為新娘爸爸的褲子突然變得超級尷尬。原來新娘爸爸的褲子疑似沒有勒緊腰帶，竟然就這樣邊走邊掉，在眾目睽睽之下露出白內褲。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名網友莎拉（Sarah Grundman-Connors）在TikTok上分享這段影片。36歲的她是在2021年結婚，74歲的爸爸也按照習俗讓她勾著手走上紅毯。
不過影片中可以看到，走到半路時，爸爸的褲子就已經有點鬆動，但爸爸疑似沒有察覺，依然持續往前走，於是悲劇就此發生，爸爸在所有賓客面前露出內褲，現場賓客全都嚇得倒抽一口氣。影片中還拍到莎拉請來的婚禮攝影師「瞬間移動」到教堂中央，就是要捕捉這經典的一刻。
不少網友看了紛紛留言，有人就說：「婚攝真的太專業了」、「她真的很堅守工作崗位」，還有網友分享自己結婚時也發生一樣的悲劇，而且對方還是新郎，簡直比莎拉還慘。有網友好奇，這意外究竟是怎麼發生的，難道沒繫皮帶嗎？不過不少網友也覺得雖然當下很丟臉，但這絕對給大家都留下了很不同的回憶。
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