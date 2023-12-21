男師硬上16歲少女！完事後丟450元 逼她與10友「多人運動」

網上交友要小心！泰國1名16歲少女報案，指通過網路交友App認識1名中國籍男教師，對方帶她回家性侵她後，除了丟給她500泰銖（約448台幣）和命令她像女傭般做家務，還聲稱邀已邀約10名朋友要和她做「多人運動」，少女深感屈辱而報警，男教師則封鎖其聯絡方法。男教師事後被捕，他否認指控，反指少女謊報年齡及以「提告性侵」為由勒索他。

綜合外媒報導，該16歲少女稱，通過交友App認識涉案中國籍男教師，對方說「想找1個泰國女朋友並結婚」，並邀請她共晉晚餐。少女接受邀約，到男子位於暖武里府塔賽分區暖武里巷的住址作客，其間男子要求發生性關係，少女拒絕卻被對方硬上性侵。

少女又稱，男子性侵她後，丟給她500泰銖（約448台幣），還命令她像女傭般做家務洗衣服。少女不甘受辱，本月13日向警方報案要求捉拿男子，然而期間男子竟致電要她回來，明言有10個朋友在等著與她群交。少女感到震驚，告訴男子她正身處員警局並會控告他，男子隨即掛掉電話並封鎖少女的聯絡方法。

由於少女只有16歲，徐男涉嫌性侵兒童可能面臨最高10年監禁和最高20萬泰銖罰款。（示意圖／Ingimage）

警方事後拘捕涉案男子，證實男子30歲姓徐，在當地教書;由於少女只有16歲，徐男涉嫌性侵兒童可能面臨最高10年監禁和最高20萬泰銖（約17.9萬台幣）罰款。不過徐男否認指控，指11月通過交友App認識少女，是女主主動要求見面才會帶她回家，承認與少女發生過2次性行為。

徐男又稱，發生性關係後由於有事要辦，才給少女500泰銖（約448台幣）讓少女自行乘車回家，沒想到引起少女不滿。他續說，之後與少女仍有聯絡，但因事忙沒有與少女見面，直至日前拒絕了少女索錢要求，少女才告知只有16歲，並揚言不給錢就告他性侵。

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文章授權轉載自《香港01》