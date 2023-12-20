女半夜偷吃零食胖到153公斤差點瞎掉 決心減肥變正妹

英國一名女子因為管不住口腹之慾，甚至常半夜偷吃東西，導致體重一度胖到153公斤。女子不只體重過重，某天視線竟出現模糊的情形，擔心失明的她終於下定決心減肥，現在成功搖身一變為性感辣妹，驚人的減重過程鼓舞不少網友。

據《太陽報》（The Sun）報導，27歲的安妮塔（Anita）從小就體重過重，每當爸媽睡著，她就會偷跑出去買洋芋片、巧克力和糖果回家吃。多年不正常的飲食習慣，造成安妮塔一度胖到153公斤，周遭的人還都叫她「大號安妮塔」。

由於肥胖會造成腦壓升壓，而通常腦壓升高會帶來許多衍生病症，像是中風、偏頭痛、視力模糊，嚴重時甚至還可能失明。安妮塔當時就經歷了差點失明的狀態，當時她不只因為身體負擔太大常腰酸背痛、沒辦法彎腰綁鞋帶，還一度出現視力模糊的情形。

當時安妮塔站上體重計，體重計還一度讀不出她的體重，因為安妮塔重到連體重計都量不出來。她表示，自己身體上的種種病痛和不便，加上才20出頭就可能失明，讓她下定決心要開始減肥。

她先接受了胃袖狀切除術，也調整自己的日常飲食，改掉半夜偷吃零食甜點的習慣。不僅如此，她每天都會出門快走，每週也會運動3次。

安妮塔的減重經歷激勵不少人，有網友留言稱讚安妮塔減重後看起來超美，也有人表示「我一直都知道自己需要控制體重，但妳真的激勵我去執行！」