靈丸發射！「幽遊白書」真人版廣告 澀谷立體重現主角必殺技

「幽遊白書」真人版影集於本月14日在 Netflix 獨家上線上映，藉著經典動漫IP加持，迅速成為Netflix近期多個地區的人氣排行。最近在日本，也有許多真人版的宣傳活動，其中就有一個以主角「浦飯幽助」招式「靈丸」設計，充滿巧思的廣告。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「加藤誠也」近來分享一面在澀谷的幽遊白書廣告。廣告利用一條街兩側的大樓，一邊貼上主角浦飯幽助的大型海報，並且做出手指射擊「靈丸」的姿勢。同時大樓上，還架設了三盞散發藍色光線的探照燈，讓畫面看起來彷彿像是浦飯真的成功發射靈丸的樣子。

而在藍色光線照到的另一棟大樓上，則有著另一張幽遊白書的看板，配合著進行宣傳。就連看過許多特別海報的加藤誠也，也表示像這種在兩種建築上，相互設計配合的海報並不多見，看得出製作者的用心。

許多網友也紛紛表示「整個空間都是廣告，太厲害了」、「在發射靈丸耶」、「靈丸的演出超棒」、「這真的很有意思」、「好像去看看」、「Netflix真人版雖然褒貶不一，但相信製作組是真的有愛」、「根本是立體的廣告」、「要是右邊也能放上戶愚呂就更完美了」。