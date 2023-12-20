快訊

跪了！Gen.G稱台灣國家遭小粉紅出征 官方刪文道歉取消來台

中職／陳俊秀去兄弟 猿隊選擇陳柏豪+657萬元補償

一圖曝地表被冰封住了 氣象粉專：這波寒流冷空氣非常強

靈丸發射！「幽遊白書」真人版廣告 澀谷立體重現主角必殺技

聯合新聞網／ 綜合報導
澀谷在大樓廣告重現「幽遊白書」主角的必殺技「靈丸」。圖擷自twitter
澀谷在大樓廣告重現「幽遊白書」主角的必殺技「靈丸」。圖擷自twitter

「幽遊白書」真人版影集於本月14日在 Netflix 獨家上線上映，藉著經典動漫IP加持，迅速成為Netflix近期多個地區的人氣排行。最近在日本，也有許多真人版的宣傳活動，其中就有一個以主角「浦飯幽助」招式「靈丸」設計，充滿巧思的廣告。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「加藤誠也」近來分享一面在澀谷的幽遊白書廣告。廣告利用一條街兩側的大樓，一邊貼上主角浦飯幽助的大型海報，並且做出手指射擊「靈丸」的姿勢。同時大樓上，還架設了三盞散發藍色光線的探照燈，讓畫面看起來彷彿像是浦飯真的成功發射靈丸的樣子。

而在藍色光線照到的另一棟大樓上，則有著另一張幽遊白書的看板，配合著進行宣傳。就連看過許多特別海報的加藤誠也，也表示像這種在兩種建築上，相互設計配合的海報並不多見，看得出製作者的用心。

許多網友也紛紛表示「整個空間都是廣告，太厲害了」、「在發射靈丸耶」、「靈丸的演出超棒」、「這真的很有意思」、「好像去看看」、「Netflix真人版雖然褒貶不一，但相信製作組是真的有愛」、「根本是立體的廣告」、「要是右邊也能放上戶愚呂就更完美了」。

日本 Netflix

延伸閱讀

「幽遊白書」靈丸再現 對決經典反派戶愚呂兄弟

「幽遊白書」真人版12主要角色大公開 稲垣吾郎演反叛

Netflix《幽遊白書》真人版預告釋出 藏馬、牡丹登場遭網吐槽：這我不行

《幽遊白書》真人版12主角現身 超強特效扭轉負評

相關新聞

靈丸發射！「幽遊白書」真人版廣告 澀谷立體重現主角必殺技

《幽遊白書》真人版影集於本月14日在 Netflix 獨家上線上映，藉著經典動漫ip加持，迅速成為Netflix近期多個地區的人氣排行。最近在日本，也有許多真人版的宣傳活動，其中就有一個以主角「浦飯幽助」招式「靈丸」設計，充滿巧思的廣告。

毀滅式報復？人妻買下街頭廣告稱「丈夫偷腥過程全都錄」：下次請選無窗房間

究竟是妻子想抓姦還是聰明的廣告行銷手法？日前有網友在街頭發現一個有趣的電子廣告看板，一名人妻署名聲稱手上握有丈夫出軌偷吃的影片證據，並表示這件事情已交由律師處理，準備打離婚官司，要丈夫不用再聯繫她。

女長期胃痛竟是懷孕半年！腸道宮外孕、胎兒存活率極低 結局卻暖心

宮外孕胎兒的存活率極低，可是奇跡卻發生在1名37歲現罕有宮外孕的女子身上…

突曬孕肚宣布喜訊！女偶像甜笑盼粉絲祝福 網揪1點不挺「結局大反轉」

在日本演藝圈有許多女藝人「突然宣布懷孕」的例子，近日就有一位名為西條真未的女偶像在網上貼出「孕肚照」，表示自己腹中懷有新生命…

感情越好、記得越深！猩猩記憶海放非人動物 認得出分開幾十年同類

英國衛報報導，美國加州大學柏克萊分校一項最新研究發現，倭黑猩猩和黑猩猩的記憶力海放其他非人動物，即使分開數十年也會記住曾...

還在暈？一秒拆解Tinder渣男幹話

正如交友軟體的世界有許多萬用金句，我的女性主義解讀方法也會出現不少慣用語。在我們開始進入A到Z幹話之旅前，我想先澄清幾件事。 不是所有人都如此

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。