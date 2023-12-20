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女長期胃痛竟是懷孕半年！腸道宮外孕、胎兒存活率極低 結局卻暖心

聯合新聞網／ 撰文： 喬納森
發生在腹腔的宮外孕機率只有3萬分之1，而失去胚胎機率高達9成。（網上圖片）
發生在腹腔的宮外孕機率只有3萬分之1，而失去胚胎機率高達9成。（網上圖片）

子宮外孕胎兒的存活率極低，可是奇跡卻發生在1名37歲的女子身上。

她連續10天感到肚脹及胃痛，求診進行進行磁力共振掃描，發現已懷孕6個月，而胎兒竟長在腸道上。這種發生於腹腔的宮外孕機率為3萬分之1，而失去胎兒的機率更高至9成，屬十分罕見的宮外孕案例。幸而婦人獲醫療團體悉心照顧，在胎兒長至8個月時成功剖腹，並清除了腹腔內的胎盤，現時母子平安已回家中生活。

根據《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）刊載文章，住在印度洋法屬留尼旺島（Reunion Island）的37歲女子，她育有2名子女，也曾流產，在發現宮外孕前腹部隱隱作痛，疼痛一直沒消退，且愈來愈嚴重，連續10天感到肚脹及胃痛，於是到醫生求診進行磁力共振掃描，始發現已懷孕6個月，而胎兒竟出現在胃部與腸道之間的位置。

報告指這種出現於腹腔的宮外孕，機率只有3萬分之1，屬極為罕見。而失去胚胎機率高達9成，即使胚胎幸存，也有5分之1機會出現腦損傷或有先天缺陷。

由於胎兒已奇跡地存活到6個月，醫生為安全起見，將她送回法國的醫院接受治理。接收個案的醫院判定胎兒在8個月大進行剖腹手術，存活機率最高，達8至9成，建議婦人再等5周才進行剖腹產。

婦人最後成功剖腹產子，將胎兒從胃部與腸道之間取出，送進幼兒加護病房內進行觀察，醫生再於剖腹產2週後，對女子進行腹腔胎盤清除手術。婦人已與孩子出院，返回留尼旺島上的家人團聚。

報告也指出，受精卵從輸卵管去到子宮腔著床途中，可能因輸卵管破裂而離開子宮腔，對孕婦而言，宮外孕非常危險，可能導致內出血、輸卵管破裂或休克。

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文章授權轉載自《香港01》

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