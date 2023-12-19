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被變態男友要求...35歲母親性侵寵物犬拍28段影片 判決出爐

香港01／ 撰文：田中貴
米卡勒夫米卡勒夫承認企圖人獸交和處理不當違反看護責任等罪行，被判15個月刑期，緩刑18個月。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
米卡勒夫米卡勒夫承認企圖人獸交和處理不當違反看護責任等罪行，被判15個月刑期，緩刑18個月。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

女方若在一段感情中過度投入，就會連男友的無理要求都會屈服。澳洲1名母親和另1名男子交往，對方除了家暴之外，還變態到叫她拍攝人獸交影片，人母大驚拒絕，但最終屈服照做，甚至拍成28段短片傳送給男友，最後兩人分手收場，變態行為更被揭發。法庭判處人母15個月刑期，但緩刑18個月，同時禁止她5年內購買或擁有任何寵物，前男友暫時沒有被控。

35歲母親米卡勒夫（Rebecca Louise Micallef）今年1月被發現在家中拍攝28段與寵物犬有關的人獸交色情影片，每段影片長約數秒，涉及米卡勒夫和1至2隻小獵犬，她更拍攝自己試圖和雄狗發生關係的過程，但並不成功。沒有證據顯示有狗隻受傷。

案件本月12日在澳洲黃金海岸市紹斯波特地方法院提堂審訊，控方指出，被告在之前關係中遭受家暴，所以容易受到伴侶操控，她亦長期受到飲食失調等精神問題困擾，其時任男友事發數周前傳送訊息，要求她拍攝人獸交影片，她依言照做，並將全部影片傳送給時任男友。

米卡勒夫承認企圖人獸交和處理不當違反看護責任等罪行，但她哭訴供稱，本身不願意拍攝，但最終屈服於男友變態要求。辯方律師更指，案件曝光後，米卡勒夫有可能失去長達16年的工作。

法官形容，米卡勒夫行為是不可接受，但考慮到她沒有前科，以及前男友對待被告的惡劣態度，判處她15個月刑期，緩刑18個月，禁止她5年內購買或擁有任何寵物。

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文章授權轉載自《香港01》

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