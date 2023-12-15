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口味很重！A片網站Pornhub的2023最常搜字串 驚見「阿嬤」

聯合新聞網／ 綜合報導
A片平台Pornhub的「2023最受歡迎搜尋」，竟然驚見「想撲倒的阿嬤」一詞。示意圖／ingimage
A片平台Pornhub的「2023最受歡迎搜尋」，竟然驚見「想撲倒的阿嬤」一詞。示意圖／ingimage

歲末年終之際，各大串流平台都推出用戶當年的熱門搜尋排行，就連A片平台Pornhub也不例外。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，Pornhub近期發布2023年的熱搜排行字串，其中包含「性感奶奶」（sexy granny）、「想撲倒的媽」（MILF）、「想撲倒的爸」（DILF）和「熟女」（cougar）等字，顯見用戶對於「成熟」的內容特別情有獨鍾。

據報Pornhub篩選數十億次網頁造訪數據，藉此了解用戶的喜好與類別，其中用戶最喜歡的類別是「黃金歲月」（golden age），在此類別裡的字串，「奶奶」（granny）搜尋次數竟增加了132%，「想撲倒的阿嬤」（GILF）更增加到高達168%。

排名第二的則是任何跟「大」字有關的類別，所有「更大」、「最大的」相關字的全球搜尋內容在2023年成長了177%。

令人跌破眼鏡的還有第三名，隨著AI智慧越來越發達，不少人似乎也好奇能不能跟機器人發生關係。第三名中搜尋人型機器人（android）增加了1689%，有不少人搜尋「人型機器人cosplay」和「人型機器人角色扮演」等字串；「機器人」（robot）、「性愛機器人」（sex robot）、「3D 機器人」（3D robot）等則增加304%。

性愛專家貝蒂多（Laurie Betito）博士表示，對特別的事物好奇是人類的天性，套用在性也一樣，「以某種程度來說我們都是偷窺狂，我們都想看到很極端的情形，接觸到現實生活中不能接觸到的人事物」。

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