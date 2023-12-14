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女約會3次被打槍！男傳「小論文」訊息：妳減肥後會考慮娶妳

聯合新聞網／ 綜合報導
男子傳來超長訊息，要女子先減肥再考慮娶她。圖擷自太陽報
男子傳來超長訊息，要女子先減肥再考慮娶她。圖擷自太陽報

美國一名女子在交友軟體上認識了一名新對象，兩人出門約會3次，對方就寫了一封超級長的「小論文」來告訴她「我們不適合」，但其實真正的原因只是希望女子減肥，超誇張的訊息內容，吸引不少網友點閱留言。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女子在X（前推特）上分享了一部影片，影片中她並沒有提到這個對象的條件，只說兩人是透過交友軟體認識的，並分享超長訊息截圖。

雖然兩人還沒有正式交往，但對方卻發了超級長的訊息來告訴女子兩人不適合，而且一開始還包裝得非常體貼友善。男子在訊息中提到：「我必須先說，我很享受跟妳見面聊天的感覺」、「妳真的很漂亮也很美，我要很努力才能不盯著妳的笑臉看」、「妳既體貼又充滿了愛和正能量，就連妳爸媽關係都很好」。

聽起來女子根本就是「夢中情人」，但誇完女子以後，男子立刻投下震撼彈，男子接著寫道：「我知道我沒權利這麼說，而且聽起來很糟糕，但是對我生活來說保持勻稱很重要」、「我真的很不想這麼說，我也不希望生命中沒有妳，但現在時機不對」、「不過如果妳未來半年或一年有機會減肥，我覺得我有可能會娶妳」。

不少網友看完都笑翻，認為男子根本就是「普信男（條件普通卻充滿自信的男人）」，有人就留言酸說：「如果花錢抽脂的話，我們可以更快結婚嗎？」，還有網友認為男子根本只是因為冬天空虛寂寞覺得冷，利用完女子就決定說掰掰。

兩性關係 交友軟體

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