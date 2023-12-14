超冤！AI判他長得像殺人犯 俄羅斯科學家坐冤獄近一年

只因為被AI判讀跟殺人犯長得很像，俄羅斯一名科學家就這樣鋃鐺入獄，坐冤獄長達10個月。

據ODDITYCENTRAL報導，茨維特科夫（Alexander Tsvetkov）本來是一名科學家，在俄羅斯科學院內陸水生物研究所工作。今年2月時，他跟同事出差到克拉斯諾亞爾斯克，但卻被警方在飛機上逮捕。

警方表示，2002年8月2日莫斯科發生了幾起連續殺人案，到目前都沒有找到真正兇手，而茨維特科夫與他的同謀涉有重嫌。根據AI系統判讀，茨維特科夫的長相跟目擊者描述所繪製的兇手素描有55%的相似度，因此警方便斷定他就是兇手。

據報該懸案發生當天先是有一名男子與嫌疑人喝酒起衝突，隨後遭到殺害。接著兩名兇手又搶劫了一名64歲的女子，再以租屋為藉口襲擊並殺害另一名女子及其90歲的母親。

一名男子坦承犯罪並指認茨維特科夫是共犯，然而這名男子的證詞有許多可疑之處。男子稱茨維特科夫無家可歸、酗酒還每天抽掉半包菸，但是茨維特科夫一直都有穩定的工作與住處，不喝酒，也因為肺部有問題不抽菸。男子也指稱茨維特科夫有兩個刺青，但茨維特科夫的親戚作證表示他從來沒有刺青過。

茨維特科夫的許多同事都作證，案件事發當天茨維特科夫跟他們一起在數百公里以外的地方，擁有不在場證明，但警方不願接受這些證詞，仍選擇信任AI。茨維特科夫今年2月被逮捕後坐冤獄10個月，在12月11日終於暫時獲釋；不過由於警方仍未撤回指控，因此茨維特科夫恐怕還有一場硬仗要打。