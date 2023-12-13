泰農婦中7900萬元樂透一夕花光 日薪266元霸氣稱：靠自己賺錢

當幸運中得樂透大獎，若沒妥善規劃，錢很可能一下就花光了。泰國一名婦人先前幸運將樂透大獎9000萬泰銖（約7900萬元新台幣）領回家，然而，這筆高額獎金已全數花光，婦人目前依靠日薪300泰銖（約266元新台幣）的農場工作維生，但她卻一點也不擔心，霸氣表示自己有花不完的錢。

根據泰媒《Sanook》報導，婦人潔歐（JaeAo）在泰國烏隆府（Udon Thani）農沙縣的木薯農場工作，儘管每日薪水僅300泰銖，但她仍勤奮工作，她把木薯片浸泡於塑膠桶中，將其及植物激素混合於水中，接著裝入肥料袋，再插入凸起的土塊中，這樣的工作令她汗流浹背。潔歐出身農家，且熱心公益、樂於助人，有時農場人手不夠，她還會無償幫助別人，因為她認為幫助他人是很幸福的一件事。

日前，潔歐買了一張樂透彩券，意外中得9000萬泰銖，然而，她居然在短時間內便把所有獎金花完，跌破眾人眼鏡。潔歐並未透露她如何運用這筆獎金，但她不擔心自己的財務狀況，還得意地表示「我有花不完的錢」。

原來，潔歐已離世的外國籍丈夫留給她一份鉅額遺產，且生前就做好相關規劃，把這筆遺產分別存入不同銀行，好讓妻子及孩子們不用為了金錢煩惱。潔歐也說，在農場工作的薪水雖然不高，但她嘗試靠自己的力量賺錢，打算將這些錢用來付孫子的學費。