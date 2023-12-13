共享婚姻！老公今年睡16女 女子不但不後悔還「超著迷」
澳洲一名女子表示自己光是今年就和16名不同女性「分享」自己的丈夫，還在社群媒體上分享自己的心路歷程，引發不少網友留言討論。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，布魯克斯（Honey Brooks）在Instagram上分享影片，影片中她開心地分享自己的心情，表示自己今年到目前為止已經讓丈夫跟16名不同女性發生關係，但她不但沒有不高興，反而還對此「很著迷」。
布魯克斯在影片中說，如果是一年前問她要不要跟別人共享丈夫，她一定沒辦法接受，但沒想到現在她不但能接受，還比丈夫更熱衷於這件事。現在的她不但一直覺得「還不夠」，更常會向丈夫建議不同的女性人選。
不僅如此，兩人還會把過程全都錄成影片，成為一種閨房情趣，之後他們會一起重複看這些影片，但她依然覺得想要更多，現在總是希望能夠找到新的對象。
不過布魯克斯也有點擔心，她是不是不小心開啟了自己什麼「開關」，不知道自己能不能控制自己，這樣的言論吸引一些有相同經歷的網友留言，有女網友就說自己也是自從進入開放性婚姻後反而比丈夫著迷，也有人留言「還以為只有我這樣」。
不過也有不少人不認同布魯克斯的做法，有網友就酸說「明年等著看妳離婚的影片」、「丈夫完蛋的開始」，有人更直言「現在還有人記得婚姻跟婚禮真正的意義嗎？」
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