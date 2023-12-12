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天降橫財！女子戶頭突多大筆金額 銀行否認匯錯錢...她爽買房買車

香港01／ 撰文：謝茜嘉
銀行否認有匯錯款項給法蘭克斯，更指該交易是合法，令她不知如何是好。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
銀行否認有匯錯款項給法蘭克斯，更指該交易是合法，令她不知如何是好。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

天降橫財會如何使用？1名美國女子日前在網上分享20年前經歷，指當時發現銀行帳戶竟多了5萬美元（約新台幣157萬元）的款項，於是通知銀行，但對方經調查卻指未有被匯錯款項，而過了1個月申索期也無人認領，該筆「橫財」終歸於女子身上。於是她決定買車買房，甚至用來投資再賺錢，花了1年半時間才把所有錢用光。

該美國女子法蘭克斯（Aprillle Franks）是位人生教練，她在TikTok上傳影片分享20年前「天降橫財」經歷，表示當時收到來自銀行的信，內容指1筆5萬美元（約新台幣157萬元）款項已成功匯入她的戶頭。法蘭克斯感到非常震驚，又即時詢問身邊親朋好友是否匯了錢，但全部人都否認，於是她通知銀行，懷疑有人把該筆款項匯錯至其戶頭。

法蘭克斯當時收到來自銀行的信，內容指1筆5萬美元款項已成功匯入她的戶頭，讓她感到非常震驚。（FB@Aprillle Franksw圖片）
法蘭克斯當時收到來自銀行的信，內容指1筆5萬美元款項已成功匯入她的戶頭，讓她感到非常震驚。（FB@Aprillle Franksw圖片）

詎料銀行否認匯錯款項，更指該交易是合法，令法蘭克斯不知如何是好。她決定另外詢問律師意見，對方建議最好再向銀行通知事件，並記錄所有細節，在30天內不要動用該筆錢，同時應公開尋找款項真正主人。對方續稱，若最後無人認領，5萬美元將全數歸於法蘭克斯本人。

銀行後來再調查事件，但結束時已超過時限。法蘭克斯在幾個月後接到律師電話，代表銀行請她歸還款項，但法蘭克斯解釋，當初已通報並盡一切辦法還錢，是銀行未能遵守政策，所以沒有任何理由從她的戶頭奪回這筆錢。

自此之後，法蘭克斯猶如富豪一樣大花特花，不但買車，更投資買了2層房，其中賣了一層又賺了2.2萬美元（約新台幣70萬元）。最終她用了1年半時間才花光整筆錢。

影片引起大批網友熱議，有人仍質疑款項的主人並非法蘭克斯，更指她是公然挪用款項，但法蘭克斯即反駁稱沒有違法，重申當時已多次向銀行告知事件，更何況後來是銀行未能在時限前完成調查，即責任不在於她身上。

亦有網友笑稱非常妒忌法蘭克斯突如其來的財運，而法蘭克斯也稱：「我當時就是那樣的好運。」

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文章授權轉載自《香港01》

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