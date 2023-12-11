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商場如廁被偷窺！男童趴地從空隙探頭望 男子體恤1點不訓斥引質疑

香港01／ 撰文／桃樂斯
大馬有男子如廁時，被趴於地上的男童偷窺（左圖），又從左面地下的空隙探頭偷窺（右圖）。 （TikTok＠auzwhynot）
大馬有男子如廁時，被趴於地上的男童偷窺（左圖），又從左面地下的空隙探頭偷窺（右圖）。 （TikTok＠auzwhynot）

不論年紀大小，偷窺別人如廁都是不能接受的事！早前馬來西亞有男子肚痛，在商場準備在上廁所時，從地下空隙拍到有男童從多角度偷窺他如廁，男童全身趴在地上，甚至用兩手支撐身體，畫面曝光後引來網民關注。

有人質疑事主為何不立刻訓斥對方，男子回覆因為乃念對方還是小童，加上為免他和其家人尷尬難堪，所以決定寬恕對方。網民認為他處理手法不恰當，並指出受害者有責任將此事告知孩子父母，以好好教育男童，避免類似事件再次發生。

事主在TikTok帳號「auzwhynot」發布長達1分47秒片段，指當天在商場逛街時突然腹瀉，所以急忙跑去廁所「大解放」，正當他準備脫褲子時，發現地下門縫有個人頭在偷窺。從片段所示，片主坐於廁所，男童圍繞其廁所周邊不斷來回，他先是從左方探頭偷窺，然後走到正前方，再轉到右方，過程甚至用雙手支撐身體，隨後再次探頭偷窺片主。

片段上傳到社交平台後，許多網民質疑為何他不當場訓斥該男童，男子回覆指，他打開門發現是名年約3至4歲男童，正當走出廁所，想要教訓對方之時，慌張男孩已即時逃走，加上看到他急忙跑到疑似母親身邊，為免不讓小孩和其家人尷尬難堪，以及引起他人注意，所以沒再上前追截對方。

男子表示，雖然事件令他覺得受到冒犯，不過看在對方還未成年，相信男童或許是急着尋找父親或兄弟，所以決定饒恕對方。他事後強調，分享經歷旨在提醒家長們，攜帶孩子外出時，要對孩子言行舉止多加注意，「由始至終我沒有想要羞辱他人意思，我也沒有公開他的樣貌」。

不過網友對男子處理手法卻有另一番看法，認為男童偷窺絕非小事，男子作為受害者，的確有責任將此事告知孩子的父母，以好好教導男童，避免這樣的情況再次發生在其他人身上。

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文章授權轉載自《香港01》

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