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顧客送獎券當小費... 女調酒師即中5萬美元 結局反高潮顧客下場慘

香港01／ 撰文：田中貴
外國1名女調酒師曾獲1名男顧客送上1張「刮刮樂」獎券當作小費，她立即刮開，發現中了5萬美元（約150萬元新台幣）！示意圖/ingimage
外國1名女調酒師曾獲1名男顧客送上1張「刮刮樂」獎券當作小費，她立即刮開，發現中了5萬美元（約150萬元新台幣）！示意圖/ingimage

「向你解釋就叫鄙視你，問你要小費是打劫你？」「子華神」黃子華的「小費打劫論」再度成真！外國1名女調酒師曾獲1名男顧客送上1張「刮刮樂」獎券當作小費，她立即刮開，發現中了5萬美元（約150萬元新台幣）！誠實的調酒師立即將好消息告知給該名顧客，但見對方臉色一沉，調酒師沒多想便把獎券還給對方，結果沒有得到甚麼甜頭，只換來20美元（約600元新台幣）小費。女調酒事本着「不是你財不入你袋」的態度沒去多想，惟得知該名顧客其後在賭場揮霍，人生被搞垮，中獎也不是好事。

原po在Reddit討論區表示，其女性好友數年前在1間酒吧擔任調酒師，有晚1名男顧客在酒吧用膳，有別於給予現金作小費，對方向她遞上價值20美元（約600元新台幣）的刮刮樂，她立即轉身輕刮，隨即發現贏得5萬美元（約150萬元新台幣）。朋友極度誠實，便將好消息告知給該名客人，只見對方臉色一沉，朋友知道對方很介意此事，於是將中獎刮刮樂還回給他。

該名顧客老實不客氣地收回獎券，既沒有打算和調酒師對分，也沒有將另1張刮刮樂當作「小費」作補償，但只給她20美元現金（約600元新台幣）當作小費。而原po的朋友事後得知，該名顧客結果在賭場揮霍，最終把人生搞垮了。

直至今時今日，原po仍為事件感到崩潰，但其好友卻毫不在乎，名符其實「皇帝不急太監急」。網友對事件議論紛紛，認為調酒師刮中了獎，獎券「應該自己保管」、「換着是我，我一定不會出聲」、「那人九成九賭輸光了」。

（Reddit討論區）

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文章授權轉載自《香港01》

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