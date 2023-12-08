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影／沒穿褲子？這件聖誕裝嚇壞全家人 仔細一看全笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
蘿拉穿的這件緊身褲看起來就像「沒穿褲子」，吸引不少網友留言。圖擷自TikTok
蘿拉穿的這件緊身褲看起來就像「沒穿褲子」，吸引不少網友留言。圖擷自TikTok

不少人為了慶祝聖誕節增加過節氣氛，都會特地準備紅綠配色的穿著，美國甚至還有「聖誕醜毛衣日」，家人朋友一起穿著聖誕配色的「醜毛衣」留下照片與回憶。英國一名女網友最近就在社群媒體上分享自己的聖誕穿搭，卻讓家人跟其他網友都看傻了眼。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女網友蘿拉（Laura Dodd）在TikTok上分享自己的聖誕穿搭，影片中她看起來只穿了性感的紅內褲，搭配吊襪帶和紅綠配色的長襪，但其實這是一件緊身褲。

@mamabear.brand

Day 8 of 12 of Christmas Leggings #leggings #christmas #christmasleggings

♬ original sound - Colin French

原來蘿拉自己創立了緊身褲品牌，為了聖誕節她推出12種不一樣的款式，有看起來像穿著熱褲與聖誕襪的款式，也有雪人圖案的款式。不少網友紛紛留言，有人說自己一開始以為蘿拉真的只穿紅內褲在廚房裡走動，也有人說「我看好久才看出來」。

不過也有很多網友不知道那是蘿拉自創的品牌，留言問她在哪裡買的，想要買給自己的太太或朋友。有人開玩笑說以後聖誕節不穿醜毛衣了，穿著那個緊身褲去學校操場跑步一定會成為全場焦點。

聖誕節 服裝

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