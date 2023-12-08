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女子嫁給繼兄 網友崩潰「太亂了」：妳的兒子也是妳的姪子

聯合新聞網／ 綜合報導
琳賽和凱德兩人結婚後爸媽也跟著結婚，因此讓他們成為對方的繼兄妹。圖擷自太陽報
琳賽和凱德兩人結婚後爸媽也跟著結婚，因此讓他們成為對方的繼兄妹。圖擷自太陽報

美國德州一名女子從14歲就開始跟丈夫交往，兩人後來結婚，不過沒想到兩人的爸媽也跟著交往、結婚。於是現在兩人不但是夫妻關係，還多了一層繼兄妹的關係，讓網友看了忍不住說實在是「太亂了」。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女子琳賽（Lindsay Brown）在TikTok上分享，自己在14歲那年認識丈夫凱德（Cade Brown），兩人從那時就開始被對方吸引，有時凱德還會半夜溜進琳賽家找她幽會。

後來琳賽的媽媽發現兩人的關係，禁止兩人見面，但是幾年後他們又因為社群媒體連絡上對方。由於琳賽的媽媽很擔心兩人的關係，她開始找凱德的父親談，沒想到之後凱德的爸爸跟琳賽的媽媽也發展了一段關係。

琳賽與凱德在2014年結婚，兩人結婚幾年後，換兩人的爸媽結婚，因此琳賽和凱德除了是夫妻，更成為對方的繼兄妹。不少網友看了都說不能接受。

有人說自己也有繼兄，光想到就覺得「沒辦法」，還有網友傻眼地說：「所以你們的小孩是你們的小孩兼姪子嗎？」甚至有酸民留言說，這段關係總有一天會像火車出軌一樣失敗，追蹤琳賽就是為了「等著看」他們婚姻失敗。不過也有網友說其實兩人是在爸媽交往之前結婚的，所以聽起來比較沒那麼糟糕。

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