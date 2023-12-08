脫單夢碎！新對象邀約家中晚餐竟自顧自運動並請吃剩菜 女子超傻眼

美國洛杉磯一名女網友透過朋友介紹認識新對象，對方邀請她到家中用晚餐。本來女子滿心期待「終於要脫單」，想不到去到現場卻被男子要求幫忙做家事，晚餐吃的甚至還是男子前幾天剩下的剩菜。

據《太陽報》（The Sun）報導，28歲的艾琳（Erin Cholakian）日前經過朋友介紹，認識了一名男子麥克（Mike）。兩人先用FaceTime聊過天，覺得很聊得來，於是麥克便邀艾琳到自家約會。

艾琳說，當天她到麥克家以後，麥克讓她在樓下等了30分鐘，但是麥克出現時穿的卻是整套的運動服。進到麥克家後，麥克招呼她「當自己家」，接著就說自己想要運動，於是開始在她面前做起地板運動。

好不容易運動完，麥克又告訴艾琳她必須跟他去遛狗，還想要艾琳跟他去超市買菜。遛狗的路上，狗狗在路邊大便，但麥克沒有帶垃圾袋，沒想到他竟開始翻找路邊的垃圾桶，說要找垃圾袋來清理大便。

溜完狗回到麥克家以後，艾琳趕緊表示自己8點前要回家，但麥克卻說要準備晚餐，而所謂的「做晚餐」，只是加熱他前幾天吃剩的剩菜。艾琳實在受不了，再次表示自己要離開了，這時麥克開始不停哀求，表示自己「下次表現會更好」。

艾琳說這是她最糟糕的一次約會經驗，回到家以後也發訊息向麥克坦承自己的感受，並表示自己再也不想見到他了。不過那之後麥克還是不停地傳訊息，彷彿還是不懂自己到底為什麼「被打槍」。