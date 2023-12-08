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小學一年級作業這麼難？ 全球網友都搶著解答

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友po出孩子的回家作業向其他人求救。圖擷自紐約郵報
女網友po出孩子的回家作業向其他人求救。圖擷自紐約郵報

孩子的作業有夠難！國外一名媽媽在臉書社團上分享自己女兒的回家作業，向網友求救，表示連自己都覺得題目很難，所以想知道網友的看法。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女網友在臉書社團上傳自己女兒的功課，並發文表示，女兒現在6歲念小一，但是這次的回家作業讓女網友自己都看了很困惑，更不用說女兒才6歲，所以想問問網友的看法。

這張回家作業上列了5個單字，分別是「朋友」、「雞蛋」、「牙刷」、「桌子」還有「銀」。題目要小朋友圈出不同的那個單字，並且在下方解釋為什麼，但是女網友就是寫不出來。

這則發文吸引超過4000多人留言，網友有各種見解，一些網友認為答案應該是「朋友」，因為其他都是物品，但朋友是人，不是物品。也有人認為答案是「銀」，因為銀可能是「銀色」，算是形容詞，但其他選項都是名詞；不過這個說法被另外的網友推翻，表示如果「銀」是指金屬「銀」那就也是名詞，直說「連大人都搞不懂，小孩怎麼看得懂」。還有網友說不同的應該是「雞蛋」，因為其他選項全都不能吃，只有雞蛋可以吃。

發文的女網友隨後也再次發文表示，後來老師給的正確答案是「銀」，因為是銀色是形容詞，其他的都是名詞。有網友認為，這個題目可以激發孩子思考，是很不錯的發想，但認為這個題目不應該有正確答案，否則孩子就會失去批判性思考的能力。

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