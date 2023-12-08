小島開心度假…澳洲男挖1.5公尺沙坑想烤豬 結果慘跌遭活埋喪命
澳洲一名23歲男子2日與親友到昆士蘭省東南部小島度假，卻不慎跌入一個約1.5公尺深的沙坑，隨即遭沙子活埋，緊急被空運到醫院治療後，仍不治身亡。
BBC報導，23歲男子泰勒（Josh Taylor）與友人們2日下午2時在布賴比島（Bribie Island）沙灘上挖坑，據說是想在洞內烤豬，當泰勒站起來時疑似平衡不佳向前傾，並順勢跌入約1.5公尺深的坑內，而四周沙子因重力也開始塌陷，泰勒隨即遭到活埋。
隨後大約有15人合力將泰勒救起，野生動物護林員緊急對他進行CPR，直到急救人員到場，現場急救後一度恢復脈搏，被以直升機送醫治療，但經過6天搶救，仍於7日不幸逝世。
泰勒家人向媒體表示，「不幸的是，他受的傷太嚴重，無法克服」，並感謝所有人幫忙，稱未來的日子無時無刻都會想念他。募款平台GOFUNDME上為泰勒一家募款的活動，已成功募得逾6萬澳幣。
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