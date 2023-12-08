快訊

中職／大王降臨！王柏融確定加盟台鋼雄鷹 13日開記者會

北一女師批108課綱刪古文 網點名「出師表一定要留」原因曝

侯康爭取年輕票 青年首購屋1500萬可全額貸

小島開心度假…澳洲男挖1.5公尺沙坑想烤豬 結果慘跌遭活埋喪命

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
澳洲23歲男子泰勒挖1.5公尺深沙坑結果自摔喪命。截自GOFUNDME
澳洲23歲男子泰勒挖1.5公尺深沙坑結果自摔喪命。截自GOFUNDME

澳洲一名23歲男子2日與親友到昆士蘭省東南部小島度假，卻不慎跌入一個約1.5公尺深的沙坑，隨即遭沙子活埋，緊急被空運到醫院治療後，仍不治身亡。

BBC報導，23歲男子泰勒（Josh Taylor）與友人們2日下午2時在布賴比島（Bribie Island）沙灘上挖坑，據說是想在洞內烤，當泰勒站起來時疑似平衡不佳向前傾，並順勢跌入約1.5公尺深的坑內，而四周沙子因重力也開始塌陷，泰勒隨即遭到活埋。

隨後大約有15人合力將泰勒救起，野生動物護林員緊急對他進行CPR，直到急救人員到場，現場急救後一度恢復脈搏，被以直升機送醫治療，但經過6天搶救，仍於7日不幸逝世。

泰勒家人向媒體表示，「不幸的是，他受的傷太嚴重，無法克服」，並感謝所有人幫忙，稱未來的日子無時無刻都會想念他。募款平台GOFUNDME上為泰勒一家募款的活動，已成功募得逾6萬澳幣。

募款 澳洲

延伸閱讀

巴紐與澳洲將簽署廣泛安全協議 涵蓋國防和警務

弟弟在澳洲「看人一眼」竟送命！ 男星揭15年前沉痛過往

影／高雄汙水工程遭活埋 工人吐血挖出無生命跡象

影／澳洲女學者聯合情夫殺前夫 逃來台3年轉帛琉落網引渡

相關新聞

小島開心度假…澳洲男挖1.5公尺沙坑想烤豬 結果慘跌遭活埋喪命

澳洲一名23歲男子2日與親友到昆士蘭省東南部小島度假，卻不慎跌入一個約1.5公尺深的沙坑，隨即遭沙子活埋，緊急被空運到醫...

最慘捉姦！正宮崩潰脫光自己衣服連「男友寶貝」全丟下樓 結局慘了

戀愛關係不容背叛！抖音（TikTok）近日瘋傳1段影片，指美國1名女子回家時撞破男友出軌「捉姦在床」，一怒之下竟當場脫光自己衣服，然後把衣服連同男友所有家當寶貝，從6樓家中瘋狂丟出街外，令雜物遍布街道。警方到場封路處理，甚至需砍樹設置安全網，以防女子想不開輕生。事後男友試圖「搶救」自己物品，女子則送到醫院接受精神評估。

泰國小鮮肉藝人搭飛機 引擎爆炸嚇到乘客又嘔又暈 機長鎮定安全回航

搭飛機最怕遇到意外，隨時「嚇餐懵」。泰國1名小鮮肉藝人乘搭飛機時，飛機右邊引擎在半空爆炸起火，多名乘客嚇到嘔吐，甚至熱暈昏倒，機組人員臨危不亂，向乘客解釋原因，機長亦冷靜回航，最終成功飛返機場降落，機上無人受傷，乘客紛紛歡呼拍掌，粉絲知道偶像沒有大礙，同樣放下了心頭大石。

恐怖！22歲男當街姦屍 死者竟是70歲母親 調查揭更多詭異案情

印度發生情節駭人聽聞的姦屍案！1名22歲男子在街上性侵1具女性屍體，而該具女屍竟是男子的70歲母親。警方接報調查後，發現該男子於母親死亡後，偷偷從醫院把母親遺體帶走，然後做出極度瘋狂的行為。警方以「褻瀆屍體罪」立案調查，男子精神狀況不佳，已送往檢查，暫未被拘捕。

BBC主播出包！挑眉對鏡頭比中指全放送 下秒隨即正經播報影片瘋傳

英國廣播公司（BBC）新聞主播莫西里（ Maryam Moshiri）6日開播整點新聞時出了包，被拍到現場直播中對著攝影...

最痛苦的成長！他斷骨增高求180公分 腿骨插金屬棒6個月

許多人希望自己的體型、身高和模特兒一樣完美，會想方設法在後天彌補。哥倫比亞一名男網紅就為了達到理想身高180公分，狂砸17.5萬美元（約550萬元新台幣）進行高風險的「斷骨增高手術」，經過長時間的痛苦才成功。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。