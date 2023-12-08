小島開心度假…澳洲男挖1.5公尺沙坑想烤豬 結果慘跌遭活埋喪命

搭飛機最怕遇到意外，隨時「嚇餐懵」。泰國1名小鮮肉藝人乘搭飛機時，飛機右邊引擎在半空爆炸起火，多名乘客嚇到嘔吐，甚至熱暈昏倒，機組人員臨危不亂，向乘客解釋原因，機長亦冷靜回航，最終成功飛返機場降落，機上無人受傷，乘客紛紛歡呼拍掌，粉絲知道偶像沒有大礙，同樣放下了心頭大石。

2023-12-08 08:33