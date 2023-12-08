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最慘捉姦！正宮崩潰脫光自己衣服連「男友寶貝」全丟下樓 結局慘了

香港01／ 撰文：布萊恩
雜物遍布街道。（影片截圖）
雜物遍布街道。（影片截圖）

戀愛關係不容背叛！抖音（TikTok）近日瘋傳1段影片，指美國1名女子回家時撞破男友出軌「捉姦在床」，一怒之下竟當場脫光自己衣服，然後把衣服連同男友所有家當寶貝，從6樓家中瘋狂丟出街外，令雜物遍布街道。警方到場封路處理，甚至需砍樹設置安全網，以防女子想不開輕生。事後男友試圖「搶救」自己物品，女子則送到醫院接受精神評估。

綜合外媒報道，事發11月20日，地點在貝德福德斯泰弗森特（Bedford Stuyvesant）。從網上流傳影片見到，女子從6樓家中丟出恤衫、內褲、牛仔褲等物品，恍如漫天花雨般散落街道、樹枝、鄰居陽台，附近車輛也遭殃。不過這些都是小兒科，女子之後更丟出花瓶、鏡，甚至廚房用具等，相當危險。

警方到場封路處理，更需要砍掉公寓樓下1棵樹以設置安全網，防止女子想不開輕生。事後男友試圖「搶救」自己物品，女子則要送到醫院接受評估。

據報，該34歲女子當天回家發現男友與另1名女子躺在床上，正印女友「捉姦在床」，憤怒下即場脫光衣服並把男友物品從6樓家中丟出街。鄰居指出，這對情侶已在上址居住5年，租約以女方名字登記，從未聽過2人爭吵聲，故對今次事件感到震驚。

抖音（TikTok）近日瘋傳1段影片，指美國1名女子回家撞破男友出軌「捉姦在床」，一怒之下竟當場脫光自己衣服，然後把衣服連同男友所有家當寶貝，從6樓家中瘋狂丟出街外。（影片截圖）
抖音（TikTok）近日瘋傳1段影片，指美國1名女子回家撞破男友出軌「捉姦在床」，一怒之下竟當場脫光自己衣服，然後把衣服連同男友所有家當寶貝，從6樓家中瘋狂丟出街外。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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