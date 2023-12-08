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泰國小鮮肉藝人搭飛機 引擎爆炸嚇到乘客又嘔又暈 機長鎮定安全回航

香港01／ 撰文：田中貴
藝人Por AF7乘搭飛機，豈料飛機右側引擎突然爆炸起火。（「por_unnop」instagram 圖片）
藝人Por AF7乘搭飛機，豈料飛機右側引擎突然爆炸起火。（「por_unnop」instagram 圖片）

搭飛機最怕遇到意外，隨時「嚇餐懵」。泰國1名小鮮肉藝人乘搭飛機時，飛機右邊引擎在半空爆炸起火，多名乘客嚇到嘔吐，甚至熱暈昏倒，機組人員臨危不亂，向乘客解釋原因，機長亦冷靜回航，最終成功飛返機場降落，機上無人受傷，乘客紛紛歡呼拍掌，粉絲知道偶像沒有大礙，同樣放下了心頭大石。

藝人Por AF7不時在instagram分享近況，包括大曬肌肉，而且介紹自己是歌手、演員和熱情廚師，今年11月24日，他在instagram限時動態分享是次險死環生的經歷，其乘坐的航班飛行途中，飛機右側引擎突然爆炸起火，繼而無法運作，「幾乎每個人都擔心自己的生命安全」。

由於引擎爆炸引起的高溫，部份乘客暈倒，機組人員用書籍或紙張吹散熱氣，協助乘客散熱，最終在機長的操作下，航班飛到廊曼國際機場（Don Mueang Airport）降落，機上無人受傷。

另1位女乘客則在TikTok分享當時拍到的影片，並指飛機當日上午11時10分離開廊曼國際機場，發生事故後，大批乘客感到恐慌，部份人嘔吐，亦有人嚇到暈厥，機長和機組人員保持冷靜，前往客艙向乘客解釋原因，不排除有雀鳥飛入引擎肇禍，去到中午12時05分返回機場着陸，機長確保所有人安全，乘客歡呼鼓掌。

另1名乘客將當時情況拍成影片。（「ben_benga」TikTok影片截圖）
另1名乘客將當時情況拍成影片。（「ben_benga」TikTok影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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