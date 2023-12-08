恐怖！22歲男當街姦屍 死者竟是70歲母親 調查揭更多詭異案情

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香港01／ 撰文：布萊恩
印度1名22歲男子在街上性侵1具女性屍體，而該具女屍竟是男子的70歲母親。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
印度1名22歲男子在街上性侵1具女性屍體，而該具女屍竟是男子的70歲母親。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

印度發生情節駭人聽聞的姦屍案！1名22歲男子在街上性侵1具女性屍體，而該具女屍竟是男子的70歲母親。警方接報調查後，發現該男子於母親死亡後，偷偷從醫院把母親遺體帶走，然後做出極度瘋狂的行為。警方以「褻瀆屍體罪」立案調查，男子精神狀況不佳，已送往檢查，暫未被拘捕。

綜合外媒報道，事發12月1日至2日晚上，地點在印度中央邦印多爾市（Madhya Pradesh's Indore city），該22歲男子在街上性侵女子遺體，附近學生發現後用手機拍下情，並通知警方。

警方調查指出，被性侵的遺體是男子的70歲母親，她本身患有肺部疾病，因呼籲困難送院，隨後不治；母親死後，男子偷偷把屍體從醫院帶走，並進行了上述行為。

警方現以「褻瀆屍體罪」立案調查，但男子精神狀況不佳，已送往檢查，暫未被正式拘捕。

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文章授權轉載自香港01》

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