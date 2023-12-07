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最痛苦的成長！他斷骨增高求180公分 腿骨插金屬棒6個月

聯合新聞網／ 綜合報導
男網紅進行手術，成功長高到182公分。圖／翻攝自yefersoncossio IG
男網紅進行手術，成功長高到182公分。圖／翻攝自yefersoncossio IG

許多人希望自己的體型、身高和模特兒一樣完美，會想方設法在後天彌補。哥倫比亞一名男網紅就為了達到理想身高180公分，狂砸17.5萬美元（約550萬元新台幣）進行高風險的「斷骨增高手術」，經過長時間的痛苦才成功。

據《紐約郵報》7日報導，29歲的哥倫比亞IG網紅科西奧（Yeferson Cossio）透露，自己花費17.5萬美元（約550萬元新台幣）接受斷骨增高手術，從172公分長高到183公分，「我的雙腿很漂亮，但我討厭它們，我像幾乎所有人一樣，對身體的某些部位感到自卑，我有幾億比索可以用來改變」。

報導指出，這項手術會打斷患者的骨頭，在腿骨內安裝1支金屬棒，用數根螺絲固定，金屬棒每次延長，骨骼便會隨之生長。有外科醫院受訪說明：「隨著骨頭兩端之間的空間打開，身體會繼續在間隙中產生新的組織，直到產生所需長度的骨頭」。

據了解，專家通常每天將骨頭分開1毫米，這意味著科西奧從172公分長高到183公分，至少經歷152天，即6個月的痛苦療程，才獲得理想的身高，而且之後仍需進行幾個月的物理治療，才能徹底習慣使用新的雙腿行動。科西奧坦言，做手術追求這個身高，純粹是外觀因素，他還透露，「2年前我的雙腿出現了問題，我不想談論這個問題，因為這是非常私人的，但對我影響最大的事情之一，就是腿部難以伸展運動」。

科西奧的外科醫生保證手術康復後，將能夠恢復正常生活，包括行走、運動和跳躍，科西奧對於術後的自己感到滿意，也向粉絲表示不會再進行第2次長高手術了。對於他進行手術，網友們回應：「我也需要20公分」、「光用想的就腿疼，祝你早日康復，照顧好自己」、「你非常堅強，很高興看到你恢復狀況良好」、「這只是你內心感到空虛的行為，即使金錢、手術也無法填補」。

手術 網紅

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