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地方爸爸有福了！AV女優脫內褲藏五金行 羞吐：給爸爸們驚喜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名紐西蘭AV女優凱莉（Layla Kelly）因在五金行當眾脫內褲並藏於店內而爆紅，該影片曝光後旋即引發網友熱議。 圖／擷自TikTok＠sweetmommalayla
一名紐西蘭AV女優凱莉（Layla Kelly）因在五金行當眾脫內褲並藏於店內而爆紅，該影片曝光後旋即引發網友熱議。 圖／擷自TikTok＠sweetmommalayla

一名紐西蘭AV女優凱莉（Layla Kelly）因在五金行當眾脫內褲並藏於店內而爆紅，該影片曝光後旋即引發網友熱議，但同時也引來警方關切，並被業者封殺，2年內禁止凱莉再次造訪連鎖五金行邦寧斯（Bunnings）。

根據外媒「紐約郵報」報導，凱莉目前在成人社群平台OnlyFans經營色情頻道，甫獲得2023年紐西蘭「最佳AV女優」稱號，但因日前發布的「脫內褲影片」引起爭議。從畫面中可見她在與友人逛五金行時，竟在大庭廣眾之下脫內褲，並隨手掛在商品上或扔進貨架，聲稱「這是要給爸爸們和勤奮建築工人的驚喜」。

「我的心沉了下來並開始驚慌，以為發生了可怕的事情。」當凱莉看見2名警察站在她家門口時，一度以為是社區附近發生命案，因為警方要求與她進行一場嚴肅的談話。沒想到警察話鋒一轉，講起凱莉在TikTok上發布的「脫內褲影片」。

凱莉隨即解釋，作為一名受歡迎的AV女優，她會利用社群媒體來吸引群眾，當下店員看見也沒有特別阻止，「這只是一個有趣的玩笑」，並保證她沒有在店內留下任何內褲。

凱莉進一步補充，影片中的內褲只是拍攝道具，她們並沒有脫下真正的內褲，並指出，在過去一年，她透過上傳這種成人內容賺了19萬6180美元（約新台幣617萬元），月收入還曾高達29427美元（約新台幣92萬元），「你不能相信在網路上看到的一切，我也不會免費留下我的內褲」。

「與警察的對話真是太奇怪了，我一直努力忍住不笑。」凱莉表示，她很慶幸沒有被業者提告，但她簽署了幾份聲明，假如在2年內進入任何一家邦寧斯商店，她將被處以高達6000美元（約新台幣18.8萬元）的巨額罰款。

@sweetmommalayla

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