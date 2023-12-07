影／居酒屋「美女賞巴掌」服務爆紅 店家新公告：已不提供了
日本名古屋一家餐廳提供一道「特色料理」，客人只要點了這道「料理」，就會被漂亮的女店員狂賞巴掌，讓網友笑稱根本是「花錢找罪受」。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，位於名古屋的餐廳「鯱屋」（Shachihoko-ya）在網路上爆紅，不過這家居酒屋紅的原因並不是真正能吃的料理，而是一道「特色料理」。原來這家居酒屋菜單上有道料理叫做「名古屋小姐的巴掌」，只要花300日圓（約台幣65元），就會有長相清秀、穿著和服的正妹出來賞客人巴掌。
一部在網路上瘋傳的影片中可以看見，男顧客坐在椅子上，穿著和服或洋裝的女店員排隊「輪番上陣」，毫不留情的用力一巴掌打在顧客臉上。有的顧客甚至會點「套餐」，多花500日圓（約台幣108元），指定喜歡的特定店員，把臉打到腫脹發紅。
據報這家居酒屋其實之前曾因經營不善而倒閉，店長出此奇招把居酒屋打造成網路知名打卡地標，才成功扭轉局面，吸引不少顧客慕名而來體驗這項奇怪的服務。
不過11月29日，居酒屋在官方的X（前推特）帳號發文表示，在網路上流傳的影片是之前的影片，店家也沒有料到一部舊影片會再次吸引那麼多人關注，但目前居酒屋已經不再提供賞巴掌「服務」了。
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