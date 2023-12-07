正妹吃火雞噎到急拿牙刷自救 沒想到整支牙刷吞下肚

西班牙一名女子在吃火雞時不慎噎到，為了自救她只好趕緊抓起手邊有的任何物品，想把食物推進食道，但沒想到她竟這樣連著牙刷一起吞下肚。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生於11月29日。當天21歲的海澤雅（Heizea）在家裡吃火雞，沒想到食物就這樣卡在喉嚨，讓她幾乎沒辦法呼吸。想趕快把噎到的食物吞下肚的她，隨手抓了手邊能拿到的物品要把雞肉推下去，而當時她能夠拿到的東西就是自己的牙刷。

不過令人驚訝的是，在這段自救過程當中，海澤雅就這樣把火雞肉連同近10公分長的牙刷一起吞下肚。她在受訪時表示，當時雖然爸爸也在家，不過爸爸坐在輪椅上根本沒辦法幫她，而她急著要自救也沒想太多，誰知道就這樣吞下牙刷。

她說自己用牙刷戳雞肉時，有感覺到雞肉開始鬆動，不過牙刷也跟著開始鬆動，雖然她想抓住刷毛，但牙刷還是「被吸進去」食道裡。幸好整個過程海澤雅並不覺得疼痛，但她依然趕緊到醫院就醫，要拿出肚子裡的牙刷。剛開始醫療團隊還不相信這起奇怪的意外，直到看見X光片肚子裡真的有把牙刷，醫療團隊才趕緊安排治療。

整個檢查過程就花了3小時，醫師更是花了40分鐘才把牙刷取出。幸好醫生用醫療用繩子綁住牙刷，又直接把牙刷從食道拉出來，因此沒有動手術；而海澤雅清醒後看見牙刷也高興地說自己終於又能呼吸了。