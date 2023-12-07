快訊

曝曾聯繫郭台銘「但語音信箱」 趙少康喊回來吧：集中選票為大局

維修費超乎想像 專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

正妹吃火雞噎到急拿牙刷自救 沒想到整支牙刷吞下肚

聯合新聞網／ 綜合報導
取出牙刷後，海澤雅說自己終於能呼吸了。圖擷自紐約郵報
取出牙刷後，海澤雅說自己終於能呼吸了。圖擷自紐約郵報

西班牙一名女子在吃火雞時不慎噎到，為了自救她只好趕緊抓起手邊有的任何物品，想把食物推進食道，但沒想到她竟這樣連著牙刷一起吞下肚。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生於11月29日。當天21歲的海澤雅（Heizea）在家裡吃火雞，沒想到食物就這樣卡在喉嚨，讓她幾乎沒辦法呼吸。想趕快把噎到的食物吞下肚的她，隨手抓了手邊能拿到的物品要把雞肉推下去，而當時她能夠拿到的東西就是自己的牙刷。

不過令人驚訝的是，在這段自救過程當中，海澤雅就這樣把火雞肉連同近10公分長的牙刷一起吞下肚。她在受訪時表示，當時雖然爸爸也在家，不過爸爸坐在輪椅上根本沒辦法幫她，而她急著要自救也沒想太多，誰知道就這樣吞下牙刷。

她說自己用牙刷戳雞肉時，有感覺到雞肉開始鬆動，不過牙刷也跟著開始鬆動，雖然她想抓住刷毛，但牙刷還是「被吸進去」食道裡。幸好整個過程海澤雅並不覺得疼痛，但她依然趕緊到醫院就醫，要拿出肚子裡的牙刷。剛開始醫療團隊還不相信這起奇怪的意外，直到看見X光片肚子裡真的有把牙刷，醫療團隊才趕緊安排治療。

整個檢查過程就花了3小時，醫師更是花了40分鐘才把牙刷取出。幸好醫生用醫療用繩子綁住牙刷，又直接把牙刷從食道拉出來，因此沒有動手術；而海澤雅清醒後看見牙刷也高興地說自己終於又能呼吸了。

正妹

延伸閱讀

男友求婚驚喜藏手機 女子接手巧見「出軌訊息」崩潰…渣男下場曝

天氣冷開暖氣靠吊扇省電費？原來全因「這開關」

不滿愛犬吃掉落蘋果生病 男子怒砍路樹遭罰35萬元

男腳趾發癢變紫檢查竟是狼蛛偷產卵 治療逾月竟還孵出一隻

相關新聞

地方爸爸有福了！AV女優脫內褲藏五金行 羞吐：給爸爸們驚喜

一名紐西蘭AV女優凱莉（Layla Kelly）因在五金行當眾脫內褲並藏於店內而爆紅，該影片曝光後旋即引發網友熱議，但同時也引來警方關切，並被業者封殺，2年內禁止凱莉再次造訪連鎖五金行邦寧斯（Bunnings）。

父母嚇壞！爺爺逗娃玩「飛高高」 奮力一拋飛近兩層樓高

有些大人喜歡和小孩子玩「飛高高」的遊戲，將小孩子高高舉起，甚至拋到空中，藉此來逗小孩子歡欣。最近有位日本網友，就分享一張幾十年前玩「飛高高」的照片，然而畫面中的樣子，卻讓不少人相當吃驚。

超掃興！情侶興奮衝飯店露天澡堂 驚見池邊「套套」say嗨瞬間消火

經營旅宿服務的業者，維持清潔的環境很重要。否則無論其他條件再好，但要是不小心讓客人看到髒亂的地方，就會對印象大大扣分。因此需要時常注意環境整潔，避免引起相關糾紛。

正妹吃火雞噎到急拿牙刷自救 沒想到整支牙刷吞下肚

西班牙一名女子在吃火雞時不慎噎到，為了自救她只好趕緊抓起手邊有的任何物品，想把食物推進食道，但沒想到她竟這樣連著牙刷一起吞下肚。

泰勒絲暗批金卡戴珊、肯爺「垃圾」 受訪憶當年職業生涯瀕死

被「時代」雜誌封為2023年「年度風雲人物」的流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)在「時代」專訪中，大吐苦水，...

不滿客人吃剩痛批「垃圾去死」 日本拉麵店遭炎上急刪文急喊：已反省

現在許多餐飲業者，都會利用社群網站，來和顧客做互動。但如果有時言詞過於激烈，可能會引發紛爭。近來有家知名的日本拉麵店，就因為對客人批評得太過頭，遭到網友們的集體糾正，最後不得不出面道歉，平息不必要的紛爭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。