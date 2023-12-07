快訊

巨人軍來台／終結者大勢來了！12日開賣記者會 傑比兔也會到

美內華達大學驚傳槍響！釀3死1命危 67歲槍手是外校教授、已身亡

亡國感下司法不正義？向心共諜洗錢案無罪 「射3箭」跨海宣戰

不滿客人吃剩痛批「垃圾去死」 日本拉麵店遭炎上急刪文急喊：已反省

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一間拉麵店不滿客人吃剩，痛批對方是「垃圾、去死」遭到炎上刪文。圖擷自twitter
日本一間拉麵店不滿客人吃剩，痛批對方是「垃圾、去死」遭到炎上刪文。圖擷自twitter

現在許多餐飲業者，都會利用社群網站，來和顧客做互動。但如果有時言詞過於激烈，可能會引發紛爭。近來有家知名的日本拉麵店，就因為對客人批評得太過頭，遭到網友們的集體糾正，最後不得不出面道歉，平息不必要的紛爭。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，位於千葉縣習志野市的人氣拉麵店「橫濱家系拉麵 蓮 京成大久保」，幾天前因為客人吃剩下東西，因此感到非常不滿，於是在官方推特上痛批客人「真的去死拜託」、「別再來光顧了垃圾雜屑」，並附上客人吃剩的白飯照片。

然而，店家的激烈言詞，卻引起了許多網友的批評，認為「雖然我也覺得吃剩不好，不過再怎麼樣用詞也可以換一個吧」、「客人的問題歸客人，店家的講法也太超過了」、「寫這種話的人也是垃圾」、「我大概這一生都不會去了」、「這是店長寫的嗎」、「不久前去過一次，店家的態度超爛」。

在遭到網友炎上後，店家現在已經將批評的原文刪除，並且公開為自己不當的言行道歉，並且強調自己想讓客人多吃一點，因此不能容許浪費食物的行為，才會措辭強烈了一些，現在已經對此在強烈反省了。

拉麵 日本

延伸閱讀

慘！63歲男被車撞喊「我沒事」拒送醫 不到6小時又被撞不幸身亡

「半打雞蛋」粗暴剖半賣 日網友傻眼：這就是美式作風嗎？

勸下屬「拿薪水就該好好做事」 工作狂被舉發職場霸凌超錯愕

超掃興！情侶興奮衝飯店露天澡堂 驚見池邊「套套」say嗨瞬間消火

相關新聞

父母嚇壞！爺爺逗娃玩「飛高高」 奮力一拋飛近兩層樓高

有些大人喜歡和小孩子玩「飛高高」的遊戲，將小孩子高高舉起，甚至拋到空中，藉此來逗小孩子歡欣。最近有位日本網友，就分享一張幾十年前玩「飛高高」的照片，然而畫面中的樣子，卻讓不少人相當吃驚。

不滿客人吃剩痛批「垃圾去死」 日本拉麵店遭炎上急刪文急喊：已反省

現在許多餐飲業者，都會利用社群網站，來和顧客做互動。但如果有時言詞過於激烈，可能會引發紛爭。近來有家知名的日本拉麵店，就因為對客人批評得太過頭，遭到網友們的集體糾正，最後不得不出面道歉，平息不必要的紛爭。

超掃興！情侶興奮衝飯店露天澡堂 驚見池邊「套套」say嗨瞬間消火

經營旅宿服務的業者，維持清潔的環境很重要。否則無論其他條件再好，但要是不小心讓客人看到髒亂的地方，就會對印象大大扣分。因此需要時常注意環境整潔，避免引起相關糾紛。

線上課程淪武鬥片！2壯漢鏡頭前「神仙對決」 其他人表情反成焦點

日前有一則影片在社群平台X上廣為流傳，疑似日本的一場線上座談會中，有2名男子在鏡頭未關的情況下大打出手，頓時上演起武鬥片。但讓網友吃驚的不只是那2人，還有其他13名目睹全程的參與者...

「半打雞蛋」粗暴剖半賣 日網友傻眼：這就是美式作風嗎？

和一般東亞國家相比，歐美國家在一些事情上面，常常有著截然不同的作風，有時他們相對豪爽的風格，會讓人覺得不可思議。近來有位網友，就分享了在美國，就連購買雞蛋，都有讓人嘖嘖稱奇的細節。

最狂葬禮！毒販喪事有樂隊煙火表演、脫衣舞孃棺材跳舞…後續更離譜

雖然喪禮未必要充滿哀愁，但放煙火及有脫衣舞表演，實在是太瘋狂！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。