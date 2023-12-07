不滿客人吃剩痛批「垃圾去死」 日本拉麵店遭炎上急刪文急喊：已反省

現在許多餐飲業者，都會利用社群網站，來和顧客做互動。但如果有時言詞過於激烈，可能會引發紛爭。近來有家知名的日本拉麵店，就因為對客人批評得太過頭，遭到網友們的集體糾正，最後不得不出面道歉，平息不必要的紛爭。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，位於千葉縣習志野市的人氣拉麵店「橫濱家系拉麵 蓮 京成大久保」，幾天前因為客人吃剩下東西，因此感到非常不滿，於是在官方推特上痛批客人「真的去死拜託」、「別再來光顧了垃圾雜屑」，並附上客人吃剩的白飯照片。

然而，店家的激烈言詞，卻引起了許多網友的批評，認為「雖然我也覺得吃剩不好，不過再怎麼樣用詞也可以換一個吧」、「客人的問題歸客人，店家的講法也太超過了」、「寫這種話的人也是垃圾」、「我大概這一生都不會去了」、「這是店長寫的嗎」、「不久前去過一次，店家的態度超爛」。

在遭到網友炎上後，店家現在已經將批評的原文刪除，並且公開為自己不當的言行道歉，並且強調自己想讓客人多吃一點，因此不能容許浪費食物的行為，才會措辭強烈了一些，現在已經對此在強烈反省了。