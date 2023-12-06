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線上課程淪武鬥片！2壯漢鏡頭前「神仙對決」 其他人表情反成焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
從影片中可見2名男子在鏡頭未關的情況下大打出手（紅框處），頓時上演起武鬥片。 圖／擷自YouTube@JARUJARU
從影片中可見2名男子在鏡頭未關的情況下大打出手（紅框處），頓時上演起武鬥片。 圖／擷自YouTube@JARUJARU

日前有一則影片在社群平台X上廣為流傳，疑似日本的一場線上座談會中，有2名男子在鏡頭未關的情況下大打出手，頓時上演起武鬥片。但讓網友吃驚的不只是那2人，還有其他13名目睹全程的參與者，竟仍一臉正經地繼續討論，讓不少人驚呼：「為什麼日本人這麼能忍笑」。

有網友貼出一則影片，疑似正在舉行一場線上講座或說明會，當14名參與者討論正事到一半時，畫面中突然有陌生男子闖入某位成員家中，接著2人便開始扭打互毆，雙方打架難分軒輊，堪稱「神仙對決」。

不過更引人注目的是左上角的講師，只見他探頭近看一臉疑惑，卻仍繼續淡定講課，其餘12人雖然也不動聲色，但眼神明顯飄移，一直到影片最後才有幾人忍不住撇頭偷笑。

影片曝光後，獲得網友熱烈回響，「為什麼日本人可以蹦住（表情）」、「好尷尬啊」、「他們為何不笑呢？」、「要怎麼做到不笑？我笑瘋了」、「這就是有瀏海的好處嗎？頭往下一甩，誰都看不到偷笑」、「日本人真是能動能靜」、「格鬥解說啊，現場直播」、「要打就要打得華麗」。

不過，底下有網友解惑，指出該影片應是出自日本搞笑藝人組合JARUJARU，只是近日又重新在社群平台上流傳，「日本有很多惡搞節目，這打得太搞笑了」、「YouTube上的一個節目」、「都打空氣，肯定假的惡作劇」、「這是那個搞笑藝人專門做的，我記得還有一個訪談」。

日本 X 社群 直播 鬥毆

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