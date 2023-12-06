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「半打雞蛋」粗暴剖半賣 日網友傻眼：這就是美式作風嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友分享在美國逛超市時，發現有只剩下「半打」的雞蛋。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本網友分享在美國逛超市時，發現有只剩下「半打」的雞蛋。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

和一般東亞國家相比，歐美國家在一些事情上面，常常有著截然不同的作風，有時他們相對豪爽的風格，會讓人覺得不可思議。近來有位網友，就分享了在美國，就連購買雞蛋，都有讓人嘖嘖稱奇的細節。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「kuroguro2010」最近分享，表示美國市面上販售的一般雞蛋，常常是一打裝在保麗龍及再生紙製成的容器裡，和日本裝在透明包裝裡的樣子不相同。更讓人驚訝的，是他某次在逛超市時，發現有疑似想買「半打蛋」的客人，直接將盒子切開一半帶走的樣子。

不過他也懷疑，這樣買了帶去結帳，有可能會被收取一整盒的費用，結果反而倒虧一筆。也有可能是對方並不是用買的，而是直接偷走。網友推測，或許在美國生活的日本人，對這樣的狀況已經見怪不怪了，但他這是第一次看到，還是嚇了一大跳。

其他網友也紛紛表示「這招也行！？」、「不碰雞蛋就能切一半的技術」、「幹嘛不直接買6個裝的」、「力氣很大耶」、「這就是美式作風嗎」、「我第一次在國外超市看到這樣也很震驚」。不過也有人指稱「這樣去結帳還是會算整一盒的錢」、「之前看過有人這樣去結帳，結果就被警衛帶走了，還是不要模仿比較好」。

日本 雞蛋 美國

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