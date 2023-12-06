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祖母送「聖誕禮物」禁提前開！孫子提公事包搭飛機險被捕 打開見到…

香港01／ 李納德／報導
加夫尼提著祖母送的聖誕禮物去機場，被美國運輸安全管理局攔下查問。（TikTok影片截圖）
加夫尼提著祖母送的聖誕禮物去機場，被美國運輸安全管理局攔下查問。（TikTok影片截圖）

在機場拿著可疑的公事包，難免引起誤會。美國1名男子收到祖母提前送的聖誕節禮物，是個放有物品的巨大公事包，祖母說是「驚喜」，要他回家再打開。結果乖孫到機場坐飛機回家時，美國運輸安全管理局（TSA）安檢探員標記其公事包，抽查詢問裡面裝了什麼？男子沒想多就答「是個驚喜」，引起調查人員懷疑，迫於無奈打開查看，卻見到禮物原來是一台舊式打字機，無奈指祖母差點害他被捕。網友笑稱原po的祖母很可愛，但又佩服他夠膽對TSA人員說公事包內有驚喜。

外媒報導，來自美國堪薩斯州的23歲男子加夫尼（Brett Gaffney）在TikTok上分享短片，他早前到加州過感恩節假期，祖母在他離開時提前送上聖誕禮物，提醒因為是聖誕驚喜，直至回家前都不可以提前打開。

禮物是放在又巨大又重的公事包內，加夫尼曾好奇問祖母是什麼，但對方還是堅持要孫子先會回家再看。去到機場安檢時，加夫尼的公事包一過運輸帶就被美國運輸安全管理局（TSA）人員發現及標記，觸動了機場內的探測器，他突然被保安攔下。

TSA安檢探員前來問加夫尼公事包裝了什麼，他不假思索答「不知道」，引來對方懷疑，他登時驚惶失措下告訴探員「這是一個驚喜」，繼續指這是祖母準備的聖誕驚喜禮物。最終他仍要當場打開公事包，結果發現裡面是台舊式打字機。

探員讓加夫尼通過安檢順利登機，機場保安告訴他，這是當天見到第二台打字機。加夫尼無奈道祖母差點害他被捕，「我是湯漢斯？要去公園用打字機寫書？」。荷里活演員湯漢斯是知名打字機收藏者。

加夫尼後來再打開該台Smith Corona 250打字機，展示如何使用，上面有許多灰塵，還找出1張2美元鈔票。加夫尼說2美元鈔票對他家人很有意義，家人相信會帶來好運，不可以花掉，相信是祖母的心意，所以他會存起來。

網友大讚他信守承諾，真的沒有提前打開公事包，又開玩笑表示有膽量和運輸安全管理局的人說「這是個驚喜」，因難免引起誤會，又建議他試用打字機寫作。

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文章授權轉載自《香港01》

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