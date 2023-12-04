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悲劇！ 隨父母逛服裝店、3歲女獨自玩巨鏡慘遭壓斃 事發影片瘋傳

香港01／ 撰文：李納德
印度3歲女童在服飾店內獨自玩巨鏡發生悲劇。（X影片截圖）
印度3歲女童在服飾店內獨自玩巨鏡發生悲劇。（X影片截圖）

印度發生女童被巨大鏡子壓死的慘劇！當地1名3歲女童日前和父母行服飾店時，獨自留在玻璃門附近玩巨大鏡子，當她抓住把手旋轉時，巨鏡突然塌下將她壓倒，雖即時送院仍終告不治。

拍下事發經過的閉路電視片段在網上瘋傳，女童在巨鏡倒下一瞬仍奮力抓住鏡邊，可惜無力扶住而喪命。網友認為女童父母有疏忽照顧之嫌外，店方亦有明顯責任，不過，印度警方指女童父母暫未有提告打算。

印度社交平台日前瘋傳恐怖影片，影片所見，1名女童在服店內獨自走到橙色梳化後的一排鏡子擺設，抓着巨鏡的把手搖擺和旋轉時，巨鏡突然朝女童的方向塌下。出事一刻女童仍手抓門邊作勢想扶住，結果重重的鏡子將她壓倒地上。店內3人火速跑去抬起巨鏡，抱走女童跑出店外，事發地面沒有留下血漬。

當地傳媒報導，事發於旁遮普邦盧迪亞納市（Ludhiana），該名3歲女童正和家人逛服飾店，女童獨自在玻璃門附近玩巨鏡，不停搖擺巨鏡。警方證實事件，透露女童事後立即送院，但證實傷重死亡。她的父母暫未有提告打算。

影片嚇怕網友，認為家長有疏忽照顧之嫌，但該店的設備明顯有安裝不善問題，應該檢控店主。

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文章授權轉載自《香港01》

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