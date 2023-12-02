印度男教師當眾被擄！ 遭舉槍脅迫與綁匪女兒完婚 新娘照片曝光引議
印度近年來新興一種名為「Pakadwa Vivah」的新郎綁架事件，受害人多是當地年輕、就業中等條件好的男性。日前比哈爾邦（Bihar）有一名年輕男子，剛通過考試正式成為教師，不料卻在校內遭4名不明人士當眾劫走，且在24小時內，因受武力脅迫，只好與其中一名劫匪的女兒成婚。
綜合《印度時報》、《NDTV》報導得知，這名23歲的男子剛成為教師不久，當日有4人闖進他所任職的學校將男子劫走，劫匪持槍綁架男子，並強迫他與其中一名劫匪的女兒結婚。
當時男子奮力反抗，卻被劫匪以槍指著頭部威脅並暴打，在受到武力壓制下，男子被迫與劫匪女兒完成婚禮。而男子家人收到消息後立即報警處理，並封街抗議，而後警方根據線索突擊綁匪的家，這才將男子救出，事後兩人結婚照片曝光也引發網友熱議。
而這種搶婚現象在印度已不罕見，去年曾發生過一名獸醫替動物看診卻被綁架脅迫結婚；幾年前也有一名工程師被綁架、毆打，被迫與陌生女子成婚；另外有名陸軍人員在10年前到寺廟祈禱時被綁架，並在槍口下被迫成婚，而這場10年婚姻也在上個月得到法院宣告婚姻無效。
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