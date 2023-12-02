印度男教師當眾被擄！ 遭舉槍脅迫與綁匪女兒完婚 新娘照片曝光引議

縱有千百個不滿理由，也不應訴諸暴力！印度1名人妻日前與丈夫爭執時，一拳將丈夫打倒在地，致使他鼻骨骨折、部份牙齒脫落，因大量失血而死亡。據警方調查所知，初步懷疑女子是不滿丈夫拒絕帶她出國慶生，加上結婚紀念日的禮物不合心意，而且沒有買機票給她到德里慶祝姪女生日，女子盛怒下與丈夫爭執並將他打死。事實上，兇案發生的2周前，她的家傭就曾報警稱與疑兇發生口角後被推撞。

2023-12-02 11:52