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恐怖！疑不滿丈夫不帶自己去杜拜慶生 人妻「一拳打死老公」

香港01／ 撰文：夏洛特
印度1名人妻日前與丈夫爭執時，一拳將丈夫打倒在地，致使他鼻骨骨折、部份牙齒脫落，因大量失血而死亡。 示意圖／ingimage
印度1名人妻日前與丈夫爭執時，一拳將丈夫打倒在地，致使他鼻骨骨折、部份牙齒脫落，因大量失血而死亡。 示意圖／ingimage

縱有千百個不滿理由，也不應訴諸暴力！印度1名人妻日前與丈夫爭執時，一拳將丈夫打倒在地，致使他鼻骨骨折、部份牙齒脫落，因大量失血而死亡。據警方調查所知，初步懷疑女子是不滿丈夫拒絕帶她出國慶生，加上結婚紀念日的禮物不合心意，而且沒有買機票給她到德里慶祝姪女生日，女子盛怒下與丈夫爭執並將他打死。事實上，兇案發生的2周前，她的家傭就曾報警稱與疑兇發生口角後被推撞。

綜合印度媒體報導，事發於11月24日下午，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）浦納市（Pune）的36歲地產經紀尼基爾（Nikhil Khanna）於萬瓦迪（Wanwadi）高級公寓的住所內，與38歲妻子蕾努卡（Renuka Jakhar Khanna）發生口角，其間疑遭蕾努卡襲擊致死。

尼基爾的父親普什帕吉（Pushpraj Khanna）透露，尼基爾與蕾努卡雖是自由戀愛，但自2017年結婚後就不時爭吵，他曾為2人進行婚姻諮詢，但不見成效，蕾努卡還曾與家傭打架，令他們難以再聘請傭人。普什帕吉又表示，蕾努卡早在今年9月生日時，就曾對尼基爾表示不滿，因為尼基爾拒絕帶她到杜拜慶祝生日。到了11月5日的結婚周年紀念日時，蕾努卡又因尼基爾並未送贈她屬意的奢侈品而動怒，眾人勸說不果，蕾努卡最終動手打了尼基爾。

據普什帕吉了解，夫婦最近的爭執起因是蕾努卡想於12月到德里為姪女慶祝生日，但尼基爾一直沒有準備相關行程計劃，也沒有為她購買機票，令她憤怒不已。

到了案發當日，普什帕吉收到蕾努卡電話，她在電話中表示與丈夫吵架，並希望他盡快回家。普什帕吉亦有立即趕回家，但在他準備停車時，又收到蕾努卡電話稱「事態緊急」。當時普什帕吉並不知道兒子的狀態，只能加快腳步趕回家，結果一進到屋內，就見到尼基爾赤裸倒臥睡房地上，口鼻噴血。

普什帕吉急忙為兒子清理口腔血污並進行心肺復甦法急救，可是他沒有任何反應。普什帕吉之後在保安幫助下將兒子送院，惜經急救後仍不治身亡。

普什帕吉立即報警，警員隨後到場將蕾努卡逮捕，然而，蕾努卡情緒一直不穩，無法開口說話。萬瓦迪警察局高級警官帕坦格（Sanjay Patange）表示，死者臉部被毆打，導致鼻骨骨折、部份牙齒脫落，隨後大量失血倒地不省人事，「在打鬥過程中，蕾努卡猛擊尼基爾臉部。這一拳的衝擊力非常大，導致尼基爾的鼻子和一些牙齒被打碎，失血過多，尼基爾失去知覺」。警方又指，就目前調查所得，蕾努卡作案動機相信與普什帕吉所指的3件事有關。

沙遜綜合醫院（Sassoon General Hospital）於初步驗屍報告中證實，尼基爾頭面部受重器或鈍器擊傷，血液聚積於呼吸道中阻礙呼吸，至於確切死因就要等待更詳細的驗屍報告。據了解，家人及朋友均指尼基爾身體不算十分健康。截至11月28日，蕾努卡仍還押候審。

另外，蕾努卡並非首次使用暴力，11月11日，1名剛上任兩周的22歲家庭傭工曾報警求助，稱因工資問題與蕾努卡口角後被打，不過雙方最終和解，沒料到2周後就發生兇案。警方表示會繼續審問蕾努卡，以查明謀殺背後是否還有其他動機。

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文章授權轉載自《香港01》

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