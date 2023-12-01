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女磚工兼職「拍成人片」 粉絲狂轟失望！她淡定：但我有錢了

聯合新聞網／ 綜合報導
達希是一名工人，同時兼職拍攝成人片。圖擷自IG
達希是一名工人，同時兼職拍攝成人片。圖擷自IG

英國一名女性砌磚工人達希（Darcie Richards）因職業特殊，因此在網上吸引不少粉絲，不過為了賺更多錢，她也開始經營成人平台、販售情色照片或影片，每月可多賺1.7萬英鎊（約新台幣67萬元），雖然讓不少原本崇拜她的女性粉絲感到失望，但她不在意表示「我現在有錢了」。

根據《每日星報》報導指出，達希Instagram上擁有10.2萬名追蹤者，她是一名砌磚工人，目前在爸爸的建築公司上班，由於職業較特殊，因此吸引許多女性粉絲，她們將達希當作自己的偶像崇拜。

不過達希為了多賺錢，同時開始副業，同步經營成人平台，許多粉絲無法理解她的做法，痛批她「為了錢出賣自己」、「妳不想因為性別而在網站上受到不同的對待，現在又販賣情色，並不合理」。

達希對於負面評價並不在意，她每月可多賺1.7萬英鎊（約新台幣67萬元），家人也支持她的做法，達希規劃利用這筆資金展開房地產業務，她從三月開啟帳戶，用於償還履行債務，第一週就賺進1萬英鎊（約39.6萬新台幣），立刻還清所有信用卡。

達希為自己辯解表示，「我不知道為什麼不能有兩份工作。作為一名女性磚工，我一直在突破界限，而現在，我作為一名女性磚工，同時也是一名內容創作者，再次推動這些界限。也許如果我一個人住，所有的評論都會影響到我，但我有家人的支持」。

工人 Instagram 建築 英國

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