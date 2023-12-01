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懷疑完美丈夫與女傭有染？人妻裝針孔鏡頭偷拍 揭更心寒真相崩潰

香港01／ 撰文：布萊恩
越南有人妻近日懷疑丈夫與家中女傭有染，於是在家中安裝針孔攝錄機蒐證，沒想揭開了更驚人真相。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
越南有人妻近日懷疑丈夫與家中女傭有染，於是在家中安裝針孔攝錄機蒐證，沒想揭開了更驚人真相。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

真相往往比想像的更恐怖！越南有人妻近日懷疑丈夫與家中女傭有染，於是在家中安裝針孔攝錄機蒐證，沒想到並非發現丈夫出軌女傭，而是從他們的對話揭開了更驚人的真相，令她崩潰嘆道「我簡直不敢相信自己的耳朵」，又猶豫到底要如何「對付」丈夫。

綜合越南媒體報道，河內1名30多歲女子與大4歲的丈夫育有1個孩子，形容丈夫有一大優點，就是「尊敬老婆」，「他給了我決定家裏一切事務的權力」。

待產假結束後，人妻返回職場工作，於是經朋友介紹僱用1名40多歲女傭幫忙照顧孩子，而女傭表現亦令她眼前一亮，「她身手靈活有智慧，一手好廚藝，也很擅長照顧孩子。這幾個月來，我能夠安心去上班，因為家裏的一切都是我女傭打理的。連我先生也稱讚我僱了優秀女傭」。

不過漸漸地，人妻感到女傭行為古怪，原本她允許對方每月回家1次探望她的孩子，但最近女傭經常有借口要每星期回家，甚至每星期請假幾天，讓她忙着調動上班日以便回家照顧小孩。

更甚者，雖然人妻不滿女傭表現，但丈夫總會有千萬種理由幫女傭「辯護」，對女傭亦分外溫柔，且不時偷看女傭。人妻又發現，丈夫偷偷給予女傭50萬越南盾（約170港元），質問下丈夫卻說是培訓費用，「沒什麼值得提的」。

種種怪異舉動下，人妻懷疑丈夫與女傭有染，於是在家中安裝針孔攝影機以查明「黑幕」，沒想到竟發現了更令她心寒真相──人妻透過攝影機，聽到丈夫對女傭說「這段時間，我一直偏袒妳，希望妳能遵守我們之間的承諾，只要妳守秘密，不告訴我老婆我有外遇情人，我就不會讓妳受苦」，並承諾會給女傭加薪。

至此人妻才恍然大悟，原來丈夫並非與女傭有不正當關係，而是丈夫出軌被女傭發現，才會改變對女傭態度並支付「掩口費」。

人妻得知真相後相當崩潰，決定會解僱女傭，又在考慮如何對付忘恩負義的丈夫，「他背叛了妻子和孩子，在外面亂搞，這就是我現在最痛苦的事。現在我還在觀察他最後會和誰在一起」。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 針孔攝影機 越南 出軌 老婆

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