快訊

南北韓中止軍事協議 朝鮮半島的武裝危機重啟？

COP28峰會／防淨零失業潮 峰會聚焦「公正轉型」

【早晨財經速解讀】道指創今年新高 通膨達標升息難？房市風暴再現？歐地產巨頭破產！

人渣！13歲女遭繼父性侵 母親竟勸啞忍淪性奴6年 下場大快人心

香港01／ 撰文：布萊恩
2人要繼續還狎看管。（網上圖片）
2人要繼續還狎看管。（網上圖片）

獸母竟推親生女兒推「火坑」？馬來西亞1名13歲女生，慘遭繼父強姦，然而其親生母親不但沒有制止獸行，反而以「驅邪治病」為由，要求女兒啞忍供繼父泄慾。淪為繼父「性奴」長達6年後，現年19歲的女生終鼓起勇氣報警求助。2人涉亂倫、教唆強姦等罪被捕，已承認惡行，一旦確實罪成，可被判監禁最多30年及鞭刑。

綜合馬來西亞媒體報道，該女生13歲開始就被現年43歲的繼父多次性侵。第1次受害時，女生向親生母親呼喊求助，然而母親沒有制止獸行，反指繼續是為她「驅邪治病」，勸她啞忍。

淪為繼父「性奴」長達6年後，現年19歲的女生終鼓起勇氣，今年11月13日向警方報案，揭發事件。

母親及繼父同日被捕，被控亂倫及教唆強姦等罪，皆已認罪，案件定於12月11日判決。主控官指出，案件罪刑嚴重，加上2名被告都是受害人近親，建議法庭不准被告保釋，2人要繼續還柙看管。

根據案情，從事油漆工作的43歲繼父，被控於2021年某日晚上11時30分，在昔加末某住家性侵繼女，抵觸刑事法典亂倫條文，一旦罪成，可被判監禁最多30年及鞭笞。

而少女41歲親生母親，被控於同樣時間、地點，教唆繼父強姦女兒，抵觸刑事法典教唆性侵條文，一旦罪成，同樣可判處監禁最多30年及鞭笞。

延伸閱讀：

恐怖姦殺！女子上班途中失蹤　半裸伏屍叢林疑遭性侵　手段極凶殘

淫狼繼父喪妻後性侵13歲繼女致懷孕誕子　辯稱︰她逼我　官判重刑

文章授權轉載自《香港01》

繼父 馬來西亞 女生 性侵

延伸閱讀

前職棒球星陳凱倫想性侵隊友妻「拜託一次就好」 高院改判1年半

台版「柬埔寨案」受害女異鄉遭性侵 竹聯李振豪判2個有期徒刑18年

男涉性侵女子 黑幫動私刑...放比特犬咬爛下體

聽到「我要出來了」見驚人一幕 他性侵泥醉女同學判4年半

相關新聞

人渣！13歲女遭繼父性侵 母親竟勸啞忍淪性奴6年 下場大快人心

獸母竟推親生女兒推「火坑」？馬來西亞1名13歲女生，慘遭繼父強姦，然而其親生母親不但沒有制止獸行，反而以「驅邪治病」為由，要求女兒啞忍供繼父泄慾。淪為繼父「性奴」長達6年後，現年19歲的女生終鼓起勇氣報警求助。2人涉亂倫、教唆強姦等罪被捕，已承認惡行，一旦確實罪成，可被判監禁最多30年及鞭刑。

男腳趾發癢變紫檢查竟是狼蛛偷產卵 治療逾月竟還孵出一隻

英國一名男子日前跟妻子開心搭郵輪遊歐洲，慶祝結婚35周年，不過期間他的腳趾卻突然發紫腫脹。男子請郵輪上的醫療團隊檢查，沒想到竟是狼蛛在腳趾產卵。

超噁！女子餐廳吃沙拉咬到「人類斷指」 一查竟是經理左手少1根

美國康乃狄克州（Connecticut）一名女子在餐廳食用芝麻菜沙拉時，忽然咬到異物，沒想到吐出來竟是一根「人類斷指」。事後女子感到身體不適與氣憤，決定提告餐廳要求賠償。

不用全身脫光也能泡湯！日本推超便宜「數位澡堂之旅」吸遊客

日本的「澡堂文化」十分有名，是不少遊客到當地必體驗的活動之一。據日媒《ANN news》報導，位於日本東京都羽田機場附近的大田區利用高科技，推出讓外國觀光客「不需全身脫光」的數位澡堂體驗之旅。

天氣冷開暖氣靠吊扇省電費？原來全因「這開關」

入冬之後天氣越來越冷，特別是入夜以後沒有開暖氣總會冷得直發抖，但其實家裡有一台被忽略的家電，不只夏天能吹出涼風，冬天也能吹出暖風，全都是靠上面的一個小開關。

慘！63歲男被車撞喊「我沒事」拒送醫 不到6小時又被撞不幸身亡

平常出門在外時，除了要按照交通規則之外，更要留意附近有沒有來車。否則就算都照著號誌行動，也可能不幸發生交通意外。近來有位日本民眾，竟然連兩天發生被車撞的罕見事故，最後不幸喪生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。