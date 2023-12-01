人渣！13歲女遭繼父性侵 母親竟勸啞忍淪性奴6年 下場大快人心

獸母竟推親生女兒推「火坑」？馬來西亞1名13歲女生，慘遭繼父強姦，然而其親生母親不但沒有制止獸行，反而以「驅邪治病」為由，要求女兒啞忍供繼父泄慾。淪為繼父「性奴」長達6年後，現年19歲的女生終鼓起勇氣報警求助。2人涉亂倫、教唆強姦等罪被捕，已承認惡行，一旦確實罪成，可被判監禁最多30年及鞭刑。

綜合馬來西亞媒體報道，該女生13歲開始就被現年43歲的繼父多次性侵。第1次受害時，女生向親生母親呼喊求助，然而母親沒有制止獸行，反指繼續是為她「驅邪治病」，勸她啞忍。

淪為繼父「性奴」長達6年後，現年19歲的女生終鼓起勇氣，今年11月13日向警方報案，揭發事件。

母親及繼父同日被捕，被控亂倫及教唆強姦等罪，皆已認罪，案件定於12月11日判決。主控官指出，案件罪刑嚴重，加上2名被告都是受害人近親，建議法庭不准被告保釋，2人要繼續還柙看管。

根據案情，從事油漆工作的43歲繼父，被控於2021年某日晚上11時30分，在昔加末某住家性侵繼女，抵觸刑事法典亂倫條文，一旦罪成，可被判監禁最多30年及鞭笞。

而少女41歲親生母親，被控於同樣時間、地點，教唆繼父強姦女兒，抵觸刑事法典教唆性侵條文，一旦罪成，同樣可判處監禁最多30年及鞭笞。

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文章授權轉載自《香港01》