快訊

治安亮紅燈！高雄晚間驚傳槍響 18歲男大腿中彈疑欠債惹禍

2022年薪資中位數出爐 「這縣市」蟬聯冠軍、竹科人薪資曝光

學生穿彩色外衣禦寒竟被記過沒收、剝奪午休？知名私校回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男腳趾發癢變紫檢查竟是狼蛛偷產卵 治療逾月竟還孵出一隻

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊克的腳趾腫脹發紫，沒想到竟是狼蛛在腳趾產卵。圖擷自BBC
布萊克的腳趾腫脹發紫，沒想到竟是狼蛛在腳趾產卵。圖擷自BBC

英國一名男子日前跟妻子開心搭郵輪遊歐洲，慶祝結婚35周年，不過期間他的腳趾卻突然發紫腫脹。男子請郵輪上的醫療團隊檢查，沒想到竟是狼蛛在腳趾產卵。

據《鏡報》（Mirror）報導，布萊克（Colin Blake）跟妻子搭郵輪慶祝結婚35周年，兩人享用晚餐時，布萊克突然覺得腳趾怪怪的，隔天睡醒腳趾就開始腫脹發紫。本該是浪漫的度假行程，卻因為布萊克的腳趾而變調。他一開始以為是因為自己穿了新的涼鞋磨腳，但腳趾腫脹又發紫實在太奇怪，讓他決定趕緊到郵輪上的醫務室看診。

當時醫護人員用器具切開他的腳趾皮膚，馬上流出白色的膿液，裡面還混有長得像茶葉的異物，醫護人員判斷後告知異物就是蜘蛛卵。布萊克可能是被狼蛛咬了又產卵，才出現腳趾腫脹發紫的情形。

回到英國之後，布萊克到醫院接受抗生素治療，但是一個月後，他的腳趾又出現了異物感。布萊克到醫院檢查，發現是其中一隻蜘蛛孵化，要從腳趾爬出來。

不過諾丁漢大學演化生物學和遺傳學教授古達克（Sara Goodacre）接受BBC採訪時表示，她認為蜘蛛根本不可能在腳趾產卵，蜘蛛的毒液不會造成壞死，而是麻痺果蠅當食物。除此之外，古達克也表示，從來沒有報告顯示蟲卵能在膿液中存活，也沒有任何狼蛛能夠穿透皮膚。

蜘蛛

延伸閱讀

影／驚悚！整鼻注射填充物 女子鼻子壞死脫落慘遭毀容

影／聲稱一年沒洗頭 女子自豪頭髮又柔又亮男友還愛聞

男友求婚驚喜藏手機 女子接手巧見「出軌訊息」崩潰…渣男下場曝

天氣冷開暖氣靠吊扇省電費？原來全因「這開關」

相關新聞

男腳趾發癢變紫檢查竟是狼蛛偷產卵 治療逾月竟還孵出一隻

英國一名男子日前跟妻子開心搭郵輪遊歐洲，慶祝結婚35周年，不過期間他的腳趾卻突然發紫腫脹。男子請郵輪上的醫療團隊檢查，沒想到竟是狼蛛在腳趾產卵。

超噁！女子餐廳吃沙拉咬到「人類斷指」 一查竟是經理左手少1根

美國康乃狄克州（Connecticut）一名女子在餐廳食用芝麻菜沙拉時，忽然咬到異物，沒想到吐出來竟是一根「人類斷指」。事後女子感到身體不適與氣憤，決定提告餐廳要求賠償。

不用全身脫光也能泡湯！日本推超便宜「數位澡堂之旅」吸遊客

日本的「澡堂文化」十分有名，是不少遊客到當地必體驗的活動之一。據日媒《ANN news》報導，位於日本東京都羽田機場附近的大田區利用高科技，推出讓外國觀光客「不需全身脫光」的數位澡堂體驗之旅。

天氣冷開暖氣靠吊扇省電費？原來全因「這開關」

入冬之後天氣越來越冷，特別是入夜以後沒有開暖氣總會冷得直發抖，但其實家裡有一台被忽略的家電，不只夏天能吹出涼風，冬天也能吹出暖風，全都是靠上面的一個小開關。

慘！63歲男被車撞喊「我沒事」拒送醫 不到6小時又被撞不幸身亡

平常出門在外時，除了要按照交通規則之外，更要留意附近有沒有來車。否則就算都照著號誌行動，也可能不幸發生交通意外。近來有位日本民眾，竟然連兩天發生被車撞的罕見事故，最後不幸喪生。

乘賓士+舞會穿搭上班 辦公室奇人因這件事秒變「拯救公司的女神」

俗話說「一樣米養百樣人」，有時在社會上，總是會碰到一些特立獨行的人。雖然難免會覺得格格不入，但也可能在意想不到的時候，發現到對方的長處，進而有所改觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。