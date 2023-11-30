聽新聞
test
0:00 / 0:00
慘！63歲男被車撞喊「我沒事」拒送醫 不到6小時又被撞不幸身亡
平常出門在外時，除了要按照交通規則之外，更要留意附近有沒有來車。否則就算都照著號誌行動，也可能不幸發生交通意外。近來有位日本民眾，竟然連兩天發生被車撞的罕見事故，最後不幸喪生。
根據日本媒體「CBC電視台」報導，在名古屋市中川區有位63歲，名為 永田生氣的男子，11月5日晚上11點左右，騎腳踏車嘗試在路口過馬路時，不幸被來往的車子撞到。當時有附近的民眾，看到男子發生意外後，原先打算聯絡相關及就單位。但永田自己堅稱「我沒事」，拒絕送醫急救。
肇事駕駛是一位25歲的專科學校學生，雖然他立刻逃離現場，但隨後被警方調閱監視器鎖定身分。被逮到之後，他堅稱「不記得有這件事」，否認自己曾經有肇事逃逸的行為。
未料，就在約5個半小時候的隔天早晨，永田一樣在騎腳踏車時，又再一次遭到車輛的撞擊。這次永田緊急送醫時，當下還保有意識，不過在搶救之下，三天後卻不治身亡。連續兩天，相隔不到6小時發生遭到車輛追撞的事故，最終仍發生了不幸的悲劇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言