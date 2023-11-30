慘！63歲男被車撞喊「我沒事」拒送醫 不到6小時又被撞不幸身亡

平常出門在外時，除了要按照交通規則之外，更要留意附近有沒有來車。否則就算都照著號誌行動，也可能不幸發生交通意外。近來有位日本民眾，竟然連兩天發生被車撞的罕見事故，最後不幸喪生。

根據日本媒體「CBC電視台」報導，在名古屋市中川區有位63歲，名為 永田生氣的男子，11月5日晚上11點左右，騎腳踏車嘗試在路口過馬路時，不幸被來往的車子撞到。當時有附近的民眾，看到男子發生意外後，原先打算聯絡相關及就單位。但永田自己堅稱「我沒事」，拒絕送醫急救。

肇事駕駛是一位25歲的專科學校學生，雖然他立刻逃離現場，但隨後被警方調閱監視器鎖定身分。被逮到之後，他堅稱「不記得有這件事」，否認自己曾經有肇事逃逸的行為。

未料，就在約5個半小時候的隔天早晨，永田一樣在騎腳踏車時，又再一次遭到車輛的撞擊。這次永田緊急送醫時，當下還保有意識，不過在搶救之下，三天後卻不治身亡。連續兩天，相隔不到6小時發生遭到車輛追撞的事故，最終仍發生了不幸的悲劇。