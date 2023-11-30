乘賓士+舞會穿搭上班 辦公室奇人因這件事秒變「拯救公司的女神」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性搭豪車上班，服裝也特別華麗常引人側目。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性搭豪車上班，服裝也特別華麗常引人側目。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

俗話說「一樣米養百樣人」，有時在社會上，總是會碰到一些特立獨行的人。雖然難免會覺得格格不入，但也可能在意想不到的時候，發現到對方的長處，進而有所改觀。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位在教材公司上班，化名宮田的38歲男性，表示自己的工作環境裡，對於服裝沒有太嚴格的要求。然而，在一群輕裝上班的員工之中，卻有一位女性M小姐的服裝特別突出，總像是要去參加舞會一樣，時常引人側目。

M小姐上班時，還曾被目擊到搭著賓士車，在公司附近電車站下車的畫面，因此被認為可能是什麼有錢人家的千金。有次公司按照慣例，輪流要找新人餐敘談心，結果M小姐居然以「那天要和媽媽吃飯」為由拒絕了。儘管服裝、行為稍微有些與眾不同，但M小姐的工作能力倒是沒話說，得到大家不錯的評價。

然而，因為少子化的關係，原先平穩的公司業績越來越受到影響，販售通路一個接著一個失去。甚至還有年輕員工察覺這行未來希望渺茫，因此紛紛遞出辭呈，讓公司出現內外交迫的危機。

某一天，M小姐突然跑去敲部長的門，接著告訴對方，說自己的媽媽其實是一位教育機構的經營者，除了幼稚園到大學以外，旗下甚至還有廚藝學校。這項消息讓公司看到一線生機，趕緊和對方聯絡，成功建立了新的教材販售通路，解決了公司的困擾。

宮田回想這件事，表示當M小姐講出來歷時，簡直就像是看到女神一樣。後來的販售相當順利，且M小姐家中經營的學校，也因為這份教材獲得好評。這都是宮田當初看到行為奇特的M小姐時，難以想像的完美結局。

日本 千金 少子化 業績

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