影／驚悚！整鼻注射填充物 女子鼻子壞死脫落慘遭毀容

美國華盛頓一名女子本為了要變美整形，想不到她注射的填充物卻讓鼻子壞死脫落，讓女子不僅因此毀容，還因此失業。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，52歲的卡森（Krysta Carson）從20年前就開始注射肉毒桿菌維持外表。她表示，因為丈夫比自己小10歲，兩個人走在路上時，她常常被被誤認為是「老公的媽」，因此才會開始沉迷整形。

一開始卡森都是靠打肉毒桿菌維持外表，不過被誤認成是「老公的媽」讓她覺得自己還需要對外表做點什麼，於是又到美容診所想整形。2015年她開始接受法令紋注射，當時簽署的同意書中有提到，可能會有瘀青、腫脹或感染的風險，不過卡森並沒有放在心上。

她持續注射好幾年都沒有什麼問題，不過在2020年10月12日那天，她的人生就此改變了。當天她為了跟丈夫補辦婚禮又去安排注射，但一回到家臉部就開始有發麻、刺痛的感覺。

卡森的鼻子開始有灼熱感，甚至鼻孔開始變黑腐爛，腐爛的肉塊還直接脫落，一路延伸到她的嘴巴。原來醫生操作時不小心打到血管，導致血管堵塞，血液無法供氧和提供營養給皮膚，卡森的皮膚才會開始壞死。

卡森原本的工作是模特兒和歌手，她難過地說「沒有臉就沒有工作」，她一度失去活下去的動力。除此之外因為她的鼻道萎縮，也進而影響她的呼吸。這次意外之後她再也不敢做任何注射，寧可讓自己的臉正常老化，現在她也藉由社群媒體分享影片，想提醒其他人不要踏上她的後塵。

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