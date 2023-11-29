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影／驚悚！整鼻注射填充物 女子鼻子壞死脫落慘遭毀容

聯合新聞網／ 綜合報導
卡森本來容貌姣好，卻因注射鼻子填充物遭毀容。圖擷自紐約郵報
卡森本來容貌姣好，卻因注射鼻子填充物遭毀容。圖擷自紐約郵報

美國華盛頓一名女子本為了要變美整形，想不到她注射的填充物卻讓鼻子壞死脫落，讓女子不僅因此毀容，還因此失業。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，52歲的卡森（Krysta Carson）從20年前就開始注射肉毒桿菌維持外表。她表示，因為丈夫比自己小10歲，兩個人走在路上時，她常常被被誤認為是「老公的媽」，因此才會開始沉迷整形。

一開始卡森都是靠打肉毒桿菌維持外表，不過被誤認成是「老公的媽」讓她覺得自己還需要對外表做點什麼，於是又到美容診所想整形。2015年她開始接受法令紋注射，當時簽署的同意書中有提到，可能會有瘀青、腫脹或感染的風險，不過卡森並沒有放在心上。

@disfiguredbeauty

These are the stages of a vascular occlusion, or blocked blood vessel, over a few weeks time. My doctor never warned me there were serious risks and had no idea how to treat it when it happened, so my face burned and melted inside and out in slow motion while I watched helplessly. I don’t have the right words to explain what happened in my brain when I experienced this terrifying trauma, but my life was destroyed along with my face. My practically perfect physical and mental health is gone. I have no choice but to find new ways to make a living and experience happiness and fulfillment. It sure isnt happening as an entertainer anymore. #disfiguredandandsexy #disfigured #prosthetic #prosthesis #prosthetics #botched #scarred #medicalmalpracticesurvivor #vascularocclusion #deformedface #deformity #scarredforlife #botchedfiller #botchedfillers #radiesse #radiessefiller #medicalmalpractice #medicalmalpracticestory #trauma #traumatic #depressionanxiety #survivor

♬ original sound - Krysta Carson

她持續注射好幾年都沒有什麼問題，不過在2020年10月12日那天，她的人生就此改變了。當天她為了跟丈夫補辦婚禮又去安排注射，但一回到家臉部就開始有發麻、刺痛的感覺。

卡森的鼻子開始有灼熱感，甚至鼻孔開始變黑腐爛，腐爛的肉塊還直接脫落，一路延伸到她的嘴巴。原來醫生操作時不小心打到血管，導致血管堵塞，血液無法供氧和提供營養給皮膚，卡森的皮膚才會開始壞死。

卡森原本的工作是模特兒和歌手，她難過地說「沒有臉就沒有工作」，她一度失去活下去的動力。除此之外因為她的鼻道萎縮，也進而影響她的呼吸。這次意外之後她再也不敢做任何注射，寧可讓自己的臉正常老化，現在她也藉由社群媒體分享影片，想提醒其他人不要踏上她的後塵。

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