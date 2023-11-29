快訊

新光婦科名醫爆離譜婚外情 小三傳裸照向小四宣示主權

賴蕭配聲量慘當老三！數據揭「美德贏台灣」淪同溫層自嗨

到底怎麼進去？他做大腸鏡檢查驚見一隻完整蒼蠅 醫師也難解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父親八十大壽堅持要吃「壽司郎」 兒不解一問道出感人內情

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友父親慶祝80大壽，特別指名要吃壽司郎。路透
一位日本網友父親慶祝80大壽，特別指名要吃壽司郎。路透

很多人到了生日時，或許會和親朋好友，到外頭吃頓好料慶祝。更可能趁著這個難得的機會，造訪平時不會去的高級餐廳。不過，有時比起昂貴的奢華料理，可能會選擇有其他意義、回憶的地方用餐。近來一位日本網友，就分享了這樣的一段往事。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「saso_______unko」分享，表示父親最近過80大壽，他便提議要請父親吃頓飯，問父親想去哪裡。結果父親的回答，卻是想去平價連鎖的「壽司郎迴轉壽司

這位網友雖然一度提議，說可以去更好的壽司店，但父親卻說出他堅持選擇壽司郎的原因。原來網友的母親生前，父母兩人會在每個月舉行一次「壽司郎約會」。如今母親已經過世，父親若是一個人去壽司郎，就會忍不住悲傷的情緒，因此希望兒子可以陪同，讓他能再回味壽司郎。

其他網友看了之後，紛紛表示「好棒的故事」、「果然和誰吃飯很重要，跟錢無關」、「壽司郎約會太可愛了吧」、「這都可以當壽司郎廣告了」、「爸爸好可愛喔」、「把媽媽的份也一起吃了吧」、「早點說可以每個月陪他一起」、「趁爸爸還在世時，好好孝順他吧」。

日本 壽司郎 迴轉壽司

延伸閱讀

藏壽司喝到漂白水？水杯驚見白色粉末 他怒：可以再噁一點

壽司郎傳盤子跳出砸中客人包包「賠2000元禮券拒賠包」 網友逆風挺

沒熟的百香果「青筍筍」 他嚐一口超失望：像在吃草皮

老爸上麥當勞 意外點到隱藏版「原味漢堡」：好吃耶！

相關新聞

父親八十大壽堅持要吃「壽司郎」 兒不解一問道出感人內情

很多人到了生日時，或許會和親朋好友，到外頭吃頓好料慶祝。更可能趁著這個難得的機會，造訪平時不會去的高級餐廳。不過，有時比起昂貴的奢華料理，可能會選擇有其他意義、回憶的地方用餐。近來一位日本網友，就分享了這樣的一段往事。

去過日本都知道好用！陸網激推「1神物」旅日必備 內行人讚：連收銀員都愛

正值賞楓季！不少人會選在11月底飛往日本旅遊、欣賞美景。不過由於日本的紙鈔、硬幣面額和台灣不同，在日本停留的時間愈久，硬幣也會愈來愈多，總會令不少旅客困擾…

登記結婚完女跌倒被夫笑笨怒提離婚 超短命婚姻只維持3分鐘

科威特一對夫妻結婚才3分鐘就因爭執而「原地離婚」，夫妻倆甚至都還沒離開法院，又原地遞交離婚申請，讓這段婚姻成為當地史上「最短命婚姻」。

馬來西亞男子開車撞上小象 遭象群五頭大象圍攻踐踏

馬來西亞霹靂州宜力（Gerik）警方27日表示，一輛汽車在當地主要公路撞到野生象群的一頭小象，遭到五頭大象圍攻踐踏。

爸爸是小三！人妻查手機見父親與丈夫性愛片 網上怒揭家醜：被騙2年

老公出軌，我阿爸竟是小三！巴西最近有1宗不倫戀事件鬧得滿城風雨，年輕人妻意外查看父親手機時，驚見父親有外遇，而對象竟是自己的22歲丈夫，手機中更儲存了2人開房時拍攝的性愛影片。

比東京大阪有錢！揭秘靠扇貝致富 日本最北聚落「猿拂村」

北海道的「猿拂村」是日本最北的聚落，人口約為2700人左右。然而根據2022年日本總務省的統計，這麼一個偏鄉的村落，居民平均年收入竟然高達732萬日幣（約相當於新台幣155萬元），排在日本全國第六，比起東京都世田區、兵庫縣蘆屋市等有錢人聚落都還高。而讓猿拂村高所得的秘密，就在於當地產的「扇貝」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。