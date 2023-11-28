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去過日本都知道好用！陸網激推「1神物」旅日必備 內行人讚：連收銀員都愛

聯合新聞網／ 綜合報導
日本的硬幣面額和台灣不同，在日本停留的時間愈久，硬幣也會愈來愈多，總會令不少旅客困擾。對此，一位大陸旅遊博主便發文表示，自己旅日時都會攜帶一樣「神器」，幫助她收納零錢。情境示意圖。圖／Ingimage
日本的硬幣面額和台灣不同，在日本停留的時間愈久，硬幣也會愈來愈多，總會令不少旅客困擾。對此，一位大陸旅遊博主便發文表示，自己旅日時都會攜帶一樣「神器」，幫助她收納零錢。情境示意圖。圖／Ingimage

正值賞楓季！不少人會選在11月底飛往日本旅遊、欣賞美景。不過由於日本的硬幣面額和台灣不同，在日本停留的時間愈久，硬幣也會愈來愈多，總會令不少旅客困擾。對此，一位大陸旅遊博主便發文表示，自己旅日時都會攜帶一樣「神器」，幫助她收納零錢。貼文發布後引起討論，實際使用過的網友紛紛大讚好用，甚至表示「收銀員也很喜歡」。

一位大陸旅遊博主以「去日本的都知道這個玩意兒有多好用」為題小紅書上發文，擁有豐富旅遊經歷的她表示，過往自己到日本遊玩會攜帶零錢包，每當要買東西時總得在包包裡翻找，十分不便；但在她買了「這樣神器」後，體驗大大提升。

該博主也貼出照片，只見圖中的塑膠卡夾有六種不同大小的凹槽，分別對應日本硬幣的「1圓、5圓、10圓、50圓、100圓、500圓」，使用方式也很簡單，直接依照硬幣大小卡入即可，不僅能避免硬幣在錢包裡滾動，還可以根據凹槽快速將零錢分類，非常方便；不過這位博主也指出，「唯一缺點是100日圓的卡位太少，要是能把5日圓和1日圓的卡位都換成100日圓就好了」。

一位大陸博主分享自己旅日必備的「神物」，只見圖中的塑膠卡夾有六種不同大小的凹槽，分別對應日本硬幣的「1圓、5圓、10圓、50圓、100圓、500圓」，使用方式也很簡單，直接依照硬幣大小卡入即可。圖／截自小紅書
一位大陸博主分享自己旅日必備的「神物」，只見圖中的塑膠卡夾有六種不同大小的凹槽，分別對應日本硬幣的「1圓、5圓、10圓、50圓、100圓、500圓」，使用方式也很簡單，直接依照硬幣大小卡入即可。圖／截自小紅書

貼文曝光後引起熱烈討論，實際使用過的網友紛紛大讚好用，甚至有人表示「收銀員很喜歡」，「自從買了這個，我的世界便有了光」、「我也是買了這個，出去給錢的時候，收銀員都喜歡這個」、「我也買了這個，店裡收銀台老大爺看了雙目放光」、「超級好用！我也買了哈哈哈哈哈，終於能把所有硬幣花出去」、「我買了三個，真的爽，特別有一次正好用完的時候，我覺得我圓滿了」。

也有人留言分享，自己會使用「這些招數」消耗零錢，避免帶在身上發出噪音，或引起不便，「我都是扔在錢袋子裡，然後當著櫃員的面抓一把，攤開手掌一個一個找」、「我都是拿一把讓他們自己挑，弄不明白哪個是哪個」、「一般便利店有自動找零機，我直接一大把硬幣全丟進去」、「零錢包裡的零錢一多我就直接殺到車站，掏出交通卡，把一堆零錢倒進售票機充卡，屢試不爽」、「我都是買車票的時候，全部倒進去，機台自己識別」、「能用卡就用卡…解決一切煩惱」。

更有許多網友心動，驚呼「這個該搜啥關鍵詞？我要」、「可以問一下嗎，在哪能拿到這個」、「哈哈哈日本人果然就喜歡整這些東西」，實際在網路購物平台以「日幣 零錢夾」、「日幣 收納」等關鍵字搜尋，即可找到該神器。

實際在網路購物平台以「日幣 零錢夾」、「日幣 收納」等關鍵字搜尋，即可找到該神器。圖／截自蝦皮
實際在網路購物平台以「日幣 零錢夾」、「日幣 收納」等關鍵字搜尋，即可找到該神器。圖／截自蝦皮

零錢 硬幣 日本 小紅書

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