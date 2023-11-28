登記結婚完女跌倒被夫笑笨怒提離婚 超短命婚姻只維持3分鐘

科威特一對夫妻結婚才3分鐘就因爭執而「原地離婚」，夫妻倆甚至都還沒離開法院，又原地遞交離婚申請，讓這段婚姻成為當地史上「最短命婚姻」。

據《鏡報》（Mirror）報導，這對新婚夫妻到法院辦理公證，兩人公證完之後準備離開法院時，女子不小心絆倒而跌倒，沒想到丈夫不但不心疼新婚妻子，甚至還哈哈大笑，直說妻子跌倒「很笨」，讓女子氣到直接回頭向法官申請離婚。

這起事件在網路上流傳，不過並沒有指出這對夫妻的真實身分。不少當地網友都開玩笑說這一定是科威特史上最短命的婚姻，不過許多網友也都留言認為女子做了正確決定。

有人說如果另一半不懂得尊重人，那女子趁早離婚反而對自己有益，另一名網友就開玩笑表示，想想看要是沒離婚，以後晚餐沒有準時上桌，不知道要被怎麼對待，幾乎所有網友都覺得女子做了明智的決定，說她不但不笨，還很聰明。

其實現代許多人對於婚姻的看法與以前大不相同，澳洲更推出實境秀《一見鍾情》，讓初次見面的參加者原地結婚，節目中一名「新娘」在聖壇前批評「新郎」的打扮，也在當地社群媒體引發不少討論。