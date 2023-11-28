快訊

東北季風接力！明天各地多雲到晴 第一波「這日」增強影響到周日

黴漿菌是學童常見的致病菌 疾管署晚間發聲：「入侵校園」一詞實在過頭

登記結婚完女跌倒被夫笑笨怒提離婚 超短命婚姻只維持3分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
女子不滿新婚丈夫笑她笨，氣得在法院原地離婚。示意圖／ingimage
女子不滿新婚丈夫笑她笨，氣得在法院原地離婚。示意圖／ingimage

科威特一對夫妻結婚才3分鐘就因爭執而「原地離婚」，夫妻倆甚至都還沒離開法院，又原地遞交離婚申請，讓這段婚姻成為當地史上「最短命婚姻」。

據《鏡報》（Mirror）報導，這對新婚夫妻到法院辦理公證，兩人公證完之後準備離開法院時，女子不小心絆倒而跌倒，沒想到丈夫不但不心疼新婚妻子，甚至還哈哈大笑，直說妻子跌倒「很笨」，讓女子氣到直接回頭向法官申請離婚。

這起事件在網路上流傳，不過並沒有指出這對夫妻的真實身分。不少當地網友都開玩笑說這一定是科威特史上最短命的婚姻，不過許多網友也都留言認為女子做了正確決定。

有人說如果另一半不懂得尊重人，那女子趁早離婚反而對自己有益，另一名網友就開玩笑表示，想想看要是沒離婚，以後晚餐沒有準時上桌，不知道要被怎麼對待，幾乎所有網友都覺得女子做了明智的決定，說她不但不笨，還很聰明。

其實現代許多人對於婚姻的看法與以前大不相同，澳洲更推出實境秀《一見鍾情》，讓初次見面的參加者原地結婚，節目中一名「新娘」在聖壇前批評「新郎」的打扮，也在當地社群媒體引發不少討論。

結婚 離婚

延伸閱讀

男子捐精沒跟老婆說 20年後坦承外面有小孩讓妻好傷心

背債近百萬元 單親媽靠「大富翁理財法」8個月還清

本來計劃參加校隊 美14歲少年「類流感」惡化被迫四肢全截肢

女友開心宣布懷孕 男投書求救怎回應：因他兩年前就結紮了

相關新聞

登記結婚完女跌倒被夫笑笨怒提離婚 超短命婚姻只維持3分鐘

科威特一對夫妻結婚才3分鐘就因爭執而「原地離婚」，夫妻倆甚至都還沒離開法院，又原地遞交離婚申請，讓這段婚姻成為當地史上「最短命婚姻」。

馬來西亞男子開車撞上小象 遭象群五頭大象圍攻踐踏

馬來西亞霹靂州宜力（Gerik）警方27日表示，一輛汽車在當地主要公路撞到野生象群的一頭小象，遭到五頭大象圍攻踐踏。

爸爸是小三！人妻查手機見父親與丈夫性愛片 網上怒揭家醜：被騙2年

老公出軌，我阿爸竟是小三！巴西最近有1宗不倫戀事件鬧得滿城風雨，年輕人妻意外查看父親手機時，驚見父親有外遇，而對象竟是自己的22歲丈夫，手機中更儲存了2人開房時拍攝的性愛影片。

比東京大阪有錢！揭秘靠扇貝致富 日本最北聚落「猿拂村」

北海道的「猿拂村」是日本最北的聚落，人口約為2700人左右。然而根據2022年日本總務省的統計，這麼一個偏鄉的村落，居民平均年收入竟然高達732萬日幣（約相當於新台幣155萬元），排在日本全國第六，比起東京都世田區、兵庫縣蘆屋市等有錢人聚落都還高。而讓猿拂村高所得的秘密，就在於當地產的「扇貝」。

65歲婦要拉皮卻「莫名被隆胸提臀」 慘付百萬醫療費痛哭：好丟臉

現代醫療進步，不少民眾會透過醫美保持亮麗的外型。綜合外媒報導，美國一名65歲婦女金柏莉（Kimberly McCormick）在墨西哥一間醫院進行拉皮手術，最終卻莫名被隆乳和提臀，還因此多了75,000美元（約台幣236萬元）債務，讓她崩潰痛哭。

夫性情大變咆哮「人生被妳毀了」 人妻社長一查果然有蹊蹺

平時工作上的不順，會累積為內心的壓力，最終更可能影響到家庭，產生無可挽回的悲劇。近來日本媒體，就報導了一則這樣的家庭糾紛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。