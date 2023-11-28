比東京大阪有錢！揭秘靠扇貝致富 日本最北聚落「猿拂村」
北海道的「猿拂村」是日本最北的聚落，人口約為2700人左右。然而根據2022年日本總務省的統計，這麼一個偏鄉的村落，居民平均年收入竟然高達732萬日幣（約相當於新台幣155萬元），排在日本全國第六，比起東京都世田區、兵庫縣蘆屋市等有錢人聚落都還高。而讓猿拂村高所得的秘密，就在於當地產的「扇貝」。
根據日本媒體「現代ビジネス」報導，由於漁產發達，過去就有許多漁師互搶漁業資源，形成一陣亂象。所幸後來成立了共同組織，立下捕魚的共同規範，建立大家一起同心協力捕撈扇貝，再將所得均分的機制。儘管過程多少有遭到阻礙，不過最終逐漸穩定下來。
每年漁夫們會在春天，先將大量的稚貝放流至海中，經過四年培育後再捕撈，彼此之間不存在競爭關係。靠著豐富的扇貝資源，船員的月薪都是40萬日幣（約相當於新台幣85萬元）起跳，還有根據漁貨量頒發的獎金等等。一般漁師都在60歲退休，到78歲為止，都能領取協會的股利。
對當地漁師來說，20幾歲就有年薪兩千萬（約相當於新台幣423萬元），40幾歲就能翻倍，都是稀鬆平常的事情。雖然高額的年收，常常吸引到外人想要加入，但是這些漁師幾乎都走「世襲制」，不願意讓外人加入。年輕一輩知道好賺，自然跟著克紹箕裘，沒有人口流失的問題。
不過，最近中國大陸因為福島廢水問題，嚴格管制日本海產的進口，也衝擊到以扇貝捕撈為主力收入的猿拂村。雖然日本政府打算緊急補助，不過也有其他民眾認為，猿拂村過去本來就賺得多，應該有其他更需要補助的對象才合理。未來這個號稱「日本最有錢的村莊」，或許會有一番變化。
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