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遊日吃拉麵！他見隔壁同鄉人「1舉動」遭店員提醒 網直呼失禮：餐廳都有寫清楚

香港01／ 撰文／安祖娜
有遊日港人近日發文，指在日本東京一拉麵店遇上來自香港食客，不斷為拉麵「打卡」拍照，因花太長時間，導致店員忍不住親自上前勸阻。情境示意圖。圖／Ingimage
有遊日港人近日發文，指在日本東京一拉麵店遇上來自香港食客，不斷為拉麵「打卡」拍照，因花太長時間，導致店員忍不住親自上前勸阻。情境示意圖。圖／Ingimage

去旅行享受美食，「相機優先」是不少人習慣，不過也要適可而止。有遊日港人近日發文，指在日本東京一拉麵店遇上來自香港食客，不斷為拉麵「打卡」拍照，因花太長時間，導致店員忍不住親自上前勸阻。不少網友直指相關行為失禮，更有人貼出餐廳提示圖片，指店方早已規定食客不能長時間拍照，認為拍照記錄美食未嘗不可，但也要遵守餐廳指示以及避免影響他人。

該遊日港人近日於facebook拉麵討論群組發文，指11月18日在東京旅遊時到了1家拉麵店用餐，同店還有其他來自香港遊客。事發當日早上11時左右，他留意到1名「排第四入場」的港男，在店內不斷為拉麵拍照「打卡」，「從我吃到半碗的時候開始拍，到我快吃完還沒拍完」。

由於該港男花了很長時間拍照，拉麵店店員最終要親自上前勸阻，他當時為港男感到尷尬，只好發文「提醒」，「如果這位兄弟看到這篇貼文，希望他以後注意一下吧」。

不少網友認為港男行為非常失禮，直言不明白為何花如此長時間拍攝食物，「1碗麵拍兩分鐘就已經很久了，冷了才來吃浪費好時機，到時候又強迫別人不好吃」、「麵放這麼久也會沒那麼好吃吧」、「一兩張照片當個回憶就好了吧，有什麼好拍」、「最討厭人們拍照拍到的食物冷了還沒拍完，適可而止啊大哥，每次都拍一大堆照片」。

有網友更分享該拉麵店店內提示圖片，指店舖早已說明拍照規則，惟港男未有理會。相片可見店內其中1張提示圖片表明禁止客人花太長時間合照或拍食物照，並附有「long time ban（時間太長會被禁止）」字句，提醒食客避免影響後續仍在排隊的人，「我也只是適趣拍完一張就吃，店家寫到明就不要丟人了」、「之前也有聽過店家其實不喜歡客人吃拉麵時拍太多照片，因為怕你擺太久影響拉麵口感，一上桌時就可以立即品嘗，跟你吃壽司差不多」。

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文章授權轉載自《香港01》

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