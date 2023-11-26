他大方買「店員印錯的彩券」 幸運男爽中千萬元大獎

美國密西根州（Michigan）有名男子買彩券時，因店員不小心的操作失誤，選擇將彩券買下來的他，竟幸運獲得大獎美金39萬（約新台幣1234萬元），變成千萬富翁。

據外媒《紐約郵報》報導，60歲的麥克·索佩斯塔爾（Michael Sopejstal）每隔幾周就會到密西根州新布法羅一家餐館吃飯，在這趟大約50英里（約80.5公里）旅途中，他經常會向路邊的便利超商買彩券，碰碰運氣。

麥克透露，9月17日他又在路邊購買「一生幸運」（Lucky for Life）彩券，一次下注10期號碼，並要求印在同一張票上，店員卻不慎印成同一期開獎的10注號碼。當下麥克直言「我還是要啦」，沒想到這張印錯的彩券，竟讓他獲得大獎美金39萬（約新台幣1234萬元）。

得獎後，麥克前往彩券公司領獎，決定一次性領取所有的錢，而非終身年領美金2.5萬元（約新台幣80萬）。他說明，自己計畫將獎金拿去旅遊，剩餘的錢則會存起來。

報導透露，「一生幸運」的規則為從1至48中選5個主要數字，再從1到18中挑選1個幸運號碼，中首獎的機率小於180萬分之一。若5個主要數字全中，即可獲得每年美金2.5萬元或一次領美金39萬；如果5個主要數字與幸運號碼皆中，可領取美金575萬元（約新台幣1.82億元）或一天美金1000元（約新台幣3萬元）。