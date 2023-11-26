飛機廁所暫停使用…女當眾脫褲就地小便 前座男童無奈目睹

美國有女子搭乘邊疆航空（Frontier Airlines）客機時想去廁所，但空姐告知暫時不能使用，她竟在走道上突然轉身脫褲露出屁股，大罵「Ｘ，我要尿尿」，現場即時驚呼聲四起。女子後因群眾壓力穿上褲子，但仍瘋狂爆粗跟乘容對鬧。有乘客指1名小男孩坐在附近完整目擊女子脫褲露光光一幕，大嘆「可憐的小孩」。另外有乘客爆出事件後續，指該女子大鬧機艙及威脅殺人後，最後竟能順利在停車場離開，未被逮捕，批評航空公司不作為。

網上日前瘋傳外國女子在機艙走道脫褲的影片，事發現場為美國邊疆航空（Frontier Airlines）的客機上，一名身穿紅衣的女乘客說了句「對不起，各位」後，在眾目騤騤下，轉身脫褲露出屁股想就地上廁所。

現場驚呼聲四起不斷勸阻，大喊機上有小孩，女乘客卻連環爆粗說「我他X的不在乎」、「X，我要尿尿」。雖然她已作勢上廁所，但礙於群眾壓力，她很快拉上褲子，上前要求空姐讓她入飛機廁所，並反罵周圍的乘客。

拍片的乘客哈特曼（Julie Voshell Hartman），形容這是「最糟糕的經歷」。事發於本月20日由佛羅里達飛往費城的航班，當時空姐告訴該女乘客廁所暫時不能使用，要求她返回座位，她竟想在走道上小便，且其前方就有2個小孩。現場有人指1個小男孩目擊到女乘客脫褲露光光一幕，無奈道「可憐的小孩」。

另1段影片見到紅衣女子和其他乘客爭執，英語夾雜西班牙語爆粗，空姐立刻開廣播呼籲要保持通道暢通。哈特曼曾出聲叫紅衣女子返回座位，結果反被威嚇，對方甚至更一度威脅要殺死其中1名勸阻的乘客。哈特曼認為該鬧事女應該被捕及被禁止乘搭飛機。

另1名同機乘客米勒（Laurette Miller）也在網上回應，並交代事件後續，她坐在哈特曼後幾排位置，鬧事女之後在另1名疑似同行人士及空姐跟隨下走到機艙前部，未有被強行帶走。米勒下機後15分鐘見到鬧事女現身停車場，附近沒保安，批評航空公司的人不作為，即使威脅殺人仍未將其逮捕。

米勒回應當地媒體指，職員對該鬧事女乘客的行為看起來並不在意，空姐站一旁看，樣子就像「我沒有得到足夠薪酬」，最令她驚訝是對方未被拘捕，事件中沒有機場保安及執法人員上機。外媒曾向邊疆航空查詢但未獲回覆。

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文章授權轉載自《香港01》