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辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

公務員身為國家維持運作的重要螺絲，大多數民眾對公務員的道德要求也比其他職業高，若出狀況容易引起社會輿論。近日，南韓傳出兩名女性公務員「不務正業」改當情色直播主，其中一人甚至趁辦公室四下無人開始脫衣直播，消息曝光後高層震怒，該女也遭到懲處。

根據南韓媒體《YTN》報導，南韓公務員接連爆發桃色醜聞，其中一名20多歲的女職員竟公然在辦公室「點燃慾火」，多次開直播脫衣解扣，還為了增加刺激感轉戰至公司廁所，露出自己「最赤裸的一面」。更扯的是，該名女公務員似乎完全不擔心被拆穿身分，不僅脖子上掛著公務員證件，直播期間還意外拍到政府的相關文件，行徑相當大膽。

據悉，該名女公務員開直播並非第一次，她已是辦公室「情色大放送」的累犯，且觀眾人數最少有100人，最多還有300人跟她一起「在線縱慾」。後續因一名觀眾看不下去公務員如此墮落，才決定向相關單位舉報，他更表示，「因為尺度非常大，一想到這並不是正常的直播，我就覺得有點驚訝和尷尬。我認為公務員不該做這樣的事」。

女公務員的上層得知醜聞後氣炸，立刻對其進行懲處，但因無法確認她是否真透過直播獲得收益，因此僅能以違反善良風俗的名義進行處罰，處以停職3個月。然而消息指出，儘管後來處分期間已過，該名女公務員仍未回歸辦公室工作，而是繼續請假。

驚人的是，南韓的脫序公務員並不只有她一個，南韓媒體《YTN》日前才接獲消息，一名同樣20多歲的女公務員違反規定，在網路直播時暢快飲酒、吸菸，甚至還會「出賣肉體」靠脫衣解扣賺外快，該女子後續也遭到相關單位調查並處罰。

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